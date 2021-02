„Pur și simplu întâlnești persoana potrivită, înțelegi că ea e. Nu mi s-a părut că încurcă căsnicia, sub nicio formă. Chiar e un avantaj, poate dacă aș fi întâlnit pe cineva care nu are legătură cu zona asta și nu știe cât de mult presupune meseria asta, cât de mult lipsești, că, uneori, chiar dacă ești acasă, ești preocupat pentru nu știu ce rol, ai emoții, ești retras, poate un pic morocănos.

Costi și băiețelul lui

Pentru cineva din afara meseriei ar fi fost complicat să mă înțeleagă, pentru că orice act artistic te costă, mai ales dacă vrei să fie bine. Te costă răbdare, nervi, supărare, frustrare că nu iese cum trebuie, că nu a ieșit cum trebuie.

Pe mine mă ajută, pentru că Raluca pentru mine e un fel de antrenor de acasă. Adică eu discut cu ea, mă îndrumă, mă ajută. Deci nu aveam de ce să consider că mă grăbesc și că mă va încurca în carieră, dimpotrivă, chiar m-a ajutat. Dacă nu găsești persoana potrivită, într-adevăr poate fi un impediment”, a povestit Costi Diță pentru revista VIVA!

Cum și-a cucerit Costi soția

„Am cucerit-o nu cu umor, ci cu un fel de a fi, sincer – din ce-mi spune ea. Evident, umorul a ajutat și felul meu de a aborda situațiile. Un raport curat așa față de oameni, de ea.

În primul rând, când ne-am întâlnit am devenit prieteni foarte buni. În timp, am realizat că e mai mult decât o prietenie. Cred că toate au ajutat. Eu glumesc, dar în același timp încerc să fiu corect, să nu pun presiune pe om, să nu aștept ceva în schimb – asta așa, am dedus din ce-mi spune ea.

Prima întâlnire a fost în școală, la examenul de actorie, știu că am văzut-o extrem de emoționată și am încercat să o calmez cumva, să o ajut. Mi-a aruncat o privire de n-am mai zis nimic după, am avut senzația că am deranjat-o.

După, mi-a povestit că era extrem de emoționată și nu înțelegea ce vreau de la ea. Deci prima dată când ne-am întâlnit nu a fost loc de nicio glumă. (zâmbește)”, a mai povestit Giani din „Las Fierbinți”.

