Valentina Pelinel se ocupă atent de creșterea celor trei copii, iar Milan, fiul cel mare, este pasionat de avioane. Băiețelul este foarte încântat atunci când părinții îl iau în călătoriile lor.

„Toți fac înot de când s-au născut. Fac sport. Mi-ar plăcea să-l dau pe Milan la karate, dar încă nu a avut dorința și nu vreau să fac nimic cu forța. Vreau să își aleagă el. Milan mai joacă fotbal cu tati acasă. (…) Lui Milan îi place mult să călătorească. Este pasionat și de avioane. Are colecție cu toate airline-urile. E casa plină! Știe cât are voie pe tabletă. E cuminte”, a declarat Valentina Pelinel la Antena Stars.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

„Am învățat de la copiii mei să fiu mai tolerantă”

Soția lui Cristi Borcea este fericită că cei trei copii pe care îi are sunt foarte cuminți și ascultători. Milan înțelege atunci când i se explică ceva. Valentina Pelinel își dorește ca fetițele și băiețelul ei să crească în armonie, astfel că are grijă să nu ridice niciodată tonul în fața lor. De asemenea, toți copiii lui Cristi Borcea țin legătura, iar fostul fotomodel a mărturisit că Milan este sunat din America de copiii Alinei Vidican.

„Amândoi suntem permisivi. Milan ascultă. Chiar ne mirăm și noi ce copil cuminte avem. Rania e lipită de mine, Indira este în lumea ei și este mai înspre tati. Gemenele sunt total diferite și ca personalități. Rania pozează mai mult și e toată ziua în costume de prințesă. Indira nu e cu costumatul, cu rochiile. Am învățat de la copiii mei să fiu mai tolerantă. Nu aveam atât de multă răbdare. Nici măcar nu ridic glasul în fața lor. Vreau să crească frumos și armonios. Cristi nu are răbdare de fel, dar cu copiii e altfel. El se costumează cu Milan. El e foarte fericit că toți copiii țin legătura. Frații lui Milan din America îl sună toată ziua, se joacă. Țin legătura și se iubesc”, a mai povestit vedeta.

Întrebată dacă își mai dorește încă un copil, Valentina Pelinel a răspuns: „Cred că sunt ok, nu? Eu zic că am făcut 3… Mulțumim lui Dumnezeu! Ce o vrea Dumnezeu de acum înainte! Niciodată nu spun niciodată”.

Relația cu Cristi Borcea funcționează mai bine ca niciodată, iar aceștia se completează perfect. Valentina Pelinel a mărturisit că a primit de la soțul ei, de Ziua Îndrăgostiților, două genți pe care ea și le dorea extrem de mult.

„Mai mergem la cumpărături împreună. Eu sunt cea care nu are răbdare. (…) De Ziua Îndrăgostiților, soțul meu mi-a luat două gentuțe pe care mi le doream. Nu m-am putut hotărî și le-am luat pe amândouă. Eu am fost cadoul lui. Le fac tiramisu. Nu gătesc de fel. În pandemie am gătit”, a declarat soția lui Cristi Borcea.

GSP.RO Fostul fotbalist român pierde milioane de euro din cauza conflictului din Ucraina! „Eu am casă în Donețk, am proprietăți”

Playtech.ro BOMBĂ! Traian Băsescu, reacție ȘOC despre Vladimir Putin! HALUCINANT ce a spus chiar acum

Observatornews.ro Momentul în care Vladimir Putin anunță începerea războiului împotriva Ucrainei: "Vă cer să depuneți armele și să plecați acasă"

HOROSCOP Horoscop 24 februarie 2022. Gemenii sunt invitați să tragă concluzii pe baza unor experiențe intense, trăite în ultimele zile

Știrileprotv.ro Ce este și ce presupune legea marțială instaurată de Volodimir Zelenski pe tot teritoriul Ucrainei

Telekomsport Mesajul extrem de violent primit de Vladimir Putin la primele ore la dimineţii, după ce Ucraina a fost atacată

PUBLICITATE MODIVO - Cheia iubirii de sine