Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au pozat ba în club, ba pe plajă, ba la diferite restaurante. Au afișat zâmbete largi, semn că vacanța e pe placul lor. Pe Instagram și pe Facebook, vedeta e foarte activă, le-a arătat fanilor cum se relaxează.

Ei au reacționat și l-au complimentat pe Cristi Borcea, care va împlini în luna ianuarie a anului următor 53 de ani. „Ce tinerel e domnul Borcea! Zici că are 27 de ani, nu 57”, a scris un fan care o urmărește pe Instagram pe soția omului de afaceri.

„La 35 de ani am început și cu puțin botox”

Cristi Borcea pare că nu-și arată vârsta. Omul de afaceri apare mereu cu părul vopsit și de ani de zile face tratamente faciale. „Dacă nu te îngrijești, când ajungi la 50 de ani… Eu am avut șansă că la 25 de ani am făcut primul salon pentru Mihaela (n.r. – Mihaela Borcea, prima soție), în Dorobanți. Practic pentru mine l-am făcut. Și apoi am făcut clinica și de atunci am început cu masaje, cu tratamente faciale.

De la 30 de ani am început cu aparate, la 35 de ani am început și cu puțin botox, am combinat. Tot timpul am lăsat să nu se cunoască diferența. Dacă nu faci nimic, și dintr-odată îți schimbi înfățișarea, întinerești brusc, arată urât. Eu am făcut așa câte puțin, să țin ritmul”, declara Cristi Borcea acum ceva vreme.

