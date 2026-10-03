Care este, de fapt, numele din buletin al lui Maurice Munteanu. Cum a primit prenumele „Maurice”

Maurice Munteanu este una dintre figurile cunoscute din lumea modei și a televiziunii și, în prezent, participă la „Asia Express”, unde face echipă cu Connie Preda. Deși publicul îl știe de ani buni drept Maurice, acesta nu este prenumele său din buletin. Fashion editorul a povestit cine i-a dat numele și cum a ajuns să fie folosit de toată lumea.

Maurice Munteanu este cunoscut de public sub acest nume de foarte mulți ani. Puțini știu însă că „Maurice” nu este prenumele său din actele de identitate. Concurentul de la „Asia Express” se numește, de fapt, Marius Munteanu. Numele „Maurice” a apărut încă din copilărie și a început ca o poreclă dată de bunicul său.

Maurice Munteanu a povestit că avea doar patru sau cinci ani când bunicul său a început să îl strige astfel. Numele s-a păstrat în timp și a devenit, treptat, numele cu care este cunoscut de cei din jur și de public.

De unde vine numele „Maurice”

Povestea numelui este legată de două persoane importante din copilăria sa: bunicul și un profesor de matematică.

„Pentru că aşa mi-a spus bunicul meu prima oară la vreo patru-cinci ani şi aşa mi-a rămas numele. După care, în şcoala generală, un profesor de matematică mi-a făcut cadou un disc cu Maurice Chevalier (n.r. actor francez şi cântăreţ de muzică de cabaret). A considerat că mi se potriveşte. M-a uimit şi pe mine gestul lui, am apreciat foarte tare şi de atunci absolut toată lumea mi-a spus Maurice. Nu este un truc, nu este o găselniţă, aşa s-a întâmplat. Nu e nicio filosofie sau strategie în spatele acestui prenume”, a povestit Maurice Munteanu, într-un interviu pentru Adevărul.

Astfel, ceea ce a început ca o poreclă în familie a ajuns să fie numele sub care Marius Munteanu s-a prezentat ulterior în lumea modei și a televiziunii.

Maurice Munteanu participă la „Asia Express”

În prezent, Maurice Munteanu face parte din distribuția sezonului 9 „Asia Express”. El participă la competiție alături de buna sa prietenă, Connie Preda.

Cei doi au pornit pe Drumul Mătăsii, iar parcursul lor i-a dus până în China. Competiția presupune probe, călătorii prin locuri necunoscute și situații în care concurenții trebuie să se adapteze rapid. Pentru Maurice Munteanu, experiența a însemnat și o confruntare cu propriile limite.

După participarea la aventura de pe Drumul Mătăsii, Maurice Munteanu a vorbit despre modul în care l-a schimbat experiența și despre lucrurile pe care le-a descoperit despre el.