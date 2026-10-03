Ramona Păun, prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV, trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. La 40 de ani, vedeta este însărcinată pentru prima oră și va deveni mamă. Ea a publicat imagini cu patrupedul familiei, pe care îl consideră primul lor copil.

Ramona Păun și soțul ei, Cosmin Mihăiță, au dat, zilele trecute, vestea că familia lor se va mări, ea publicând pe rețelele de socializare primele poze cu burtica de gravidă.

Ramona Păun: „ Kido e tare mândru că o să fie fratele mai mare”

„Începutul a tot. Creat cu dragoste. În curând” sunt mesajele prin care cei doi au decis să facă publică vestea că vor avea un copil.

În luna iulie, Ramona Păun a schimbat prefixul, împlinind frumoasa vârstă de 40 de ani. „Am împlinit 30 de ani… acum 10 ani! Două zile mi-a luat să procesez că am schimbat prefixul. Adevărul e că niciodată nu m-am simțit mai liniștită, mai echilibrată și cu mai multă claritate decât acum”, mărturisea ea.

După anunțul că este însărcinată la 40 de ani, Ramona Păun și nepotul lui George Mihăiță au dezvăluit că vestea a ajuns inclusiv la patrupedul familiei, Kido. În imaginile postate, cei doi viitori părinți apar pe plajă alături de animalul lor de companie, căruia i-au arătat primele ecografii realizate în sarcină.

„Kido e tare mândru că o să fie fratele mai mare. E convins că bebelușul îi seamănă”, a spus amuzată viitoarea mămică, semn că patrupedul rămâne un membru important în familie.

Ramona Păun l-a primit pe Kido de ziua ei

Kido ocupă un loc special în familia prezentatoarei de la Pro TV. Câinele a reprezentat cel mai frumos cadou primit de ziua ei, chiar de la soț. Pasiunea Ramonei Păun pentru rasa Shiba Inu a apărut în urmă cu mai bine de un deceniu, în urma vizionării filmului „Hachiko”. Visul de a avea un astfel de cățel i s-a îndeplinit la vârsta de 34 de ani, când soțul ei, Cosmin, i-a făcut o surpriză de proporții.

„La 34 de ani, soțul meu, Cosmin, mi-a făcut cel mai frumos cadou, de care mă bucur în fiecare zi de atunci. Cu peste 10 ani înainte de acel moment, văzusem filmul «Hachiko» și mă îndrăgostisem de cățelușul care a jucat rolul puiului, un Shiba Inu. Mi s-a părut cel mai frumos și isteț cățel pe care îl văzusem vreodată și am făcut o obsesie pentru această rasă. În România nu cred că exista pe atunci rasa Shiba Inu, dar Cosmin a descoperit, în pandemie, o canisă lângă București care creștea Shiba Inu cu pedigree și acesta a fost cadoul lui de ziua mea”, povestea Ramona Păun pentru TVmania.