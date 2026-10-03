Un Patek Philippe din anii 1930, găsit într-o cutie de bijuterii în timpul golirii unei case din Cornwall, a declanșat o licitație internațională și s-a vândut cu 59.000 de lire sterline, de aproape 12 ori peste estimarea minimă inițială. Ceasul aparținuse mamei decedate a proprietarei și fusese păstrat în familie timp de zeci de ani.

A fost găsit într-o cutie de bijuterii

Ceasul a fost descoperit într-o casă din Camborne, Cornwall, în timp ce familia făcea ordine după decesul proprietarei. Femeia îi spusese fiicei sale că deține un ceas valoros și chiar făcuse o mențiune despre el într-un jurnal din 2011, însă familia nu știa exact cât putea valora.

Piesa a ajuns la Hansons Auctioneers, unde evaluatorii și-au dat seama rapid că nu era un Patek Philippe obișnuit. Estimarea inițială a fost stabilită între 5.000 și 10.000 de lire sterline.

Ceasul are aproape 90 de ani și este extrem de rar

Este vorba despre un Patek Philippe & Co Calatrava Reference 448 din anii 1930, cu diametrul de doar 28 mm, secundar separat și mecanism mecanic semnat și numerotat de producătorul elvețian.

Detaliul care i-a ridicat puternic valoarea este carcasa din oțel inoxidabil. Patek Philippe a produs foarte puține ceasuri din oțel în acea perioadă, majoritatea fiind realizate din metale prețioase. Exemplarele care au supraviețuit sunt astfel foarte căutate de colecționari, iar evaluatorul Hansons spunea că, după aproximativ 90 de ani, mecanismul acestui ceas încă funcționa.

De la 5.000 la 59.000 de lire

Licitația a avut loc pe 25 august la Hansons Cornwall și a atras cumpărători din SUA, Japonia, China, Arabia Saudită și Marea Britanie. Un colecționar din New York a rămas în cursă până în jurul sumei de 52.000 de lire, iar finala s-a dat între un ofertant online din Japonia și unul telefonic din China.