Gheața marină din Antarctica atinge al treilea cel mai scăzut nivel din istorie. Oamenii de știință trag un semnal de alarmă

Gheața marină din Antarctica a atins, în septembrie 2026, al treilea cel mai scăzut nivel din istorie, cu un milion de kilometri pătrați sub media pe termen lung, potrivit datelor confirmate de cercetători. Această scădere alarmantă arată impactul încălzirii globale asupra unuia dintre cele mai esențiale ecosisteme ale planetei, conform The Guardian.

Recorduri negative în ultimii patru ani

Datele satelitare, colectate începând din 1979, arată că suprafața maximă a gheții marine din Antarctica a atins 17,59 milioane de kilometri pătrați pe 14 septembrie. Această valoare este cu aproximativ un milion de kilometri pătrați sub media istorică, echivalent cu o suprafață de două ori mai mare decât cea a Spaniei.

„Ultimele patru ierni au înregistrat cel mai scăzut nivel maxim al gheții marine înregistrat vreodată – aceasta este o indicație foarte clară a unui sistem care s-a schimbat”, a declarat Dr. Ariaan Purich, expert în Oceanul Sudic la Universitatea Monash din Melbourne.

Fluctuații anuale și schimbări climatice

Gheața marină antarctică suferă fluctuații semnificative între sezoane, scăzând sub 2 milioane de kilometri pătrați în februarie și crescând la peste 17 milioane de kilometri pătrați în septembrie. Cu toate acestea, în ultimii ani, atât iernile, cât și verile au adus niveluri record scăzute ale gheții marine.

„Acesta nu mai este un eveniment singular. Vedem iarnă după iarnă cu niveluri scăzute, iar asta sugerează că gheața marină se comportă diferit deoarece ne-am încălzit clima”, a adăugat Purich.

Influența fenomenului El Niño

Pe lângă încălzirea globală, modelele climatice precum El Niño contribuie la reducerea gheții marine. În august 2026, Marea Amundsen a pierdut o cantitate semnificativă de gheață, contrar tendințelor sezoniere. Dr. Phil Reid, de la Biroul de Meteorologie din Australia, a explicat că El Niño modifică mișcarea sistemelor de furtuni din jurul Antarcticii, ceea ce poate agita gheața de suprafață. „Chiar și fără un El Niño, cred că ne-am afla în continuare într-o poziție similară... și asta este puțin derutant”, a spus Reid.

Pe măsură ce gheața marină scade, Oceanul de Sud absoarbe mai multă căldură, agravând încălzirea globală. Deși topirea gheții marine nu crește direct nivelul mării, aceasta poate destabiliza platformele de gheață, care joacă un rol crucial în încetinirea ghețarilor și a calotei glaciare a Antarcticii. Dacă aceste structuri masive de gheață ar ajunge în ocean, nivelul mării la nivel global ar putea crește cu mulți metri, avertizează cercetătorii.

Impact asupra vieții marine

Gheața marină este esențială pentru ecosistemele Antarcticii, oferind habitat pentru alge și krill, dar și pentru specii emblematice precum pinguinii imperiali. În 2023, mii de pui de pinguin imperial au murit din cauza lipsei de gheață, conform unui raport publicat de The Guardian.

„Cât de sensibil este sistemul climatic global la această pierdere de gheață marină? Încă lucrăm la statisticile privind acest lucru. Dar sistemul se schimbă mai repede decât înțelegem noi”, a declarat Dr. Will Hobbs, expert în gheața marină la Universitatea din Tasmania.

O problemă urgentă

„Aceasta nu este o problemă viitoare. Este o problemă prezentă”, a subliniat Purich. Cu temperaturi care au atins în iunie 2026 valori cu 20°C peste normal în peninsula Antarctică, semnalele impactului schimbărilor climatice sunt imposibil de ignorat. În plus, oamenii de știință au observat atunci o zonă de ocean deschis de mărimea Franței, unde ar fi trebuit să fie gheață, semnalând schimbări majore în acest ecosistem fragil.