Turismul de lux cu elicopterul în munții Dolomiți stârnește revolta localnicilor: „A devenit un circ al celor bogați”

Munții Dolomiți, înscriși în patrimoniul mondial UNESCO pentru peisajele lor spectaculoase și liniștea alpină, au devenit scena unui scandal aprins. Locuitorii, organizațiile de mediu și politicienii locali protestează tot mai vehement împotriva exploziei turismului de lux cu elicopterul.

Transportul aerian privat, folosit intensiv de influenceri și vizitatori foarte înstăriți pentru fotografii spectaculoase și deplasări rapide, este acuzat că distruge ecosistemul și afectează grav calitatea vieții din regiune, relatează ziarul The Times.

Tendința de a închiria aparate de zbor pentru curse scurte a căpătat o amploare fără precedent pe rețelele de socializare. De la aterizări directe pe heliporturile hotelurilor de cinci stele, până la zboruri de doar câteva minute efectuate exclusiv pentru o fotografie de tip selfie pe crestele munților, zgomotul asurzitor și frecvența curselor au epuizat răbdarea comunităților locale.

Elicopterele, transformate în „taxiuri aeriene”

Serviciile oferite de companiile aeriene din zonă au transformat elicopterele în adevărate taxiuri ale cerului pentru cei care își permit prețurile exorbitante. O cursă de doar 35 de minute operată de compania Flyments ajunge la 589 de euro, în timp ce un zbor cu Kronair poate costa până la 3.200 de euro.

Multe dintre aceste zboruri nu mai sunt simple tururi panoramice, ci curse directe către unități de cazare exclusiviste sau restaurante montane. Spre exemplu, complexul AMAN Rosa Alpina din San Cassiano le permite clienților să sosească la recepție direct din aer. O altă companie, Elicompany, organizează curse dedicate către resorturi de lux precum Adler SPA Resort Balance din Ortisei, Cristallo Resort & SPA din Cortina d'Ampezzo sau Hotel Fanes din San Cassiano.

Totodată, pachetele care combină zborul cu experiențe gastronomice au devenit extrem de populare în rândul celor bogați. Cu 2.200 de euro, pachetul „Dolomites Deluxe” oferit de Heliunion include un zbor de o oră urmat de un prânz la o cabană alpină. Similar, SennAir propune un zbor gourmet la prețul de 2.699 de euro, care include o masă la celebrul restaurant Mondschein de pe munte.

Localnicii se revoltă

Revolta vizavi de acest fenomen este tot mai vizibilă la nivel politic și civic. Brigitte Foppa, consilier din partea Verzilor în Tirolul de Sud, a reacționat dur pe rețelele de socializare după ce a distribuit imagini cu turiști aduși cu elicopterul direct la masă, punctând scurt că un asemenea comportament reprezintă culmea perversității în turismul montan.

„Timp de ani de zile, autoritățile regionale au susținut că nu au competența necesară pentru a acționa, iar acum, că au această competență, dau vina pe UE. A devenit un circ al celor bogați”, a declarat Franz Ploner, consilier al echipei K.

Reprezentanții partidului de centru Team K susțin că acest sector nu este reglementat corespunzător și că autoritățile trebuie să impună limite clare privind zborurile de agrement în ariile protejate.

Consilierul local Franz Ploner a declarat că turismul cu elicopterul a crescut enorm, iar comunitatea locală nu mai suportă poluarea fonică continuă, acuzând totodată lipsa de voință politică a administrației regionale, care invocă legislația europeană a aviației civile pentru a justifica inacțiunea.

Comitetul de administrare al Parcului Natural Puez-Geisler solicită la rândul său reducerea drastică a zborurilor turistice pe suprafața rezervației.

Poziția este susținută ferm și de Clubul Alpin Italian (CAI) din Tirolul de Sud. Președintele organizației, Carlo Alberto Zanella, a descris turismul cu elicopterul ca fiind un adevărat circ și a atras atenția asupra riscurilor majore de securitate.