Au mai rămas doar câteva ore până la momentul în care ușile către un viitor în care antreprenoriatul excelează se vor deschide. De la ora 21:30, Imperiul Leilor revine pe PRO TV cu o nouă ediție în care antreprenorii dornici să demonstreze că pot face o schimbare în domeniul lor de activitate vor veni în fața investitorilor pentru a-i convinge să primească finanțarea lor. Unii dintre ei vor reuși să facă un nou pas spre visul lor, iar alții vor pleca acasă cu lecții valoroase.

Pentru penultima dată în acest sezon, patru lei sunt pregătiți să-și ocupe locurile: Mircea Căpățînă (Marketing Guru), Cristina Bâtlan (Antreprenor în serie), dr. Wargha Enayati (Doctor în afaceri de bine) și Răzvan Raț (Jucător la profit). Iar ceilalți patru, Dragoș Petrescu (Veteranul Imperiului), Daniel Mischie (Omul de fier al ospitalității), Felix Pătrășcanu (Investitor de cursă lungă) și Dan Șucu (Business Titan), se vor roti ca de fiecare dată, pentru a descoperi afacerile care merită cu adevărat o șansă.

După multe întrebări și discuții care urmăresc atât cifrele, cât și toate elementele vitale ale unei business, cei opt investitori vor lua decizia de a finanța sau nu, cu proprii bani, afacerile pe care le vor descoperi. Munca lor abia va începe din acea clipă, având în vedere că va urma cel de-al doilea pas, în care verificările suplimentare de business vor certifica informațiile prezentate.

O propunere care „a apărut lucrând cu mulți antreprenori”, având la bază faptul că cei care au pus bazele au înțeles că „oamenii nu înțeleg că avem produse de calitate” va fi prezentată în această seară. Hotărâți să transforme brand-ul „în cel mai de impact distribuitor de produse locale”, proprietarii se vor afla față în față cu Leii. Rezultatul îl vom afla, în această seară.

Tot atunci, Cristina Bâtlan le va spune altor concurenți cât îi apreciază și va decide să investească în ei: „îmi place foarte mult de voi. Mă bucur că tineri ca voi sunt viitorul antreprenoriatului”. Despre cine este vorba și ce propunere au, aflăm într-o nouă ediție.

Leii sunt pregătiți! Antreprenorii sunt gata să-și prezinte planurile. Sezonul Imperiul Leilor continuă în această seară, de la ora 21:30, pe PRO TV. Emisiunea poate fi urmărită, în avans, pe VOYO.

Cristina Bâtlan, succes cu două afaceri în care a investit la „Imperiul Leilor”

Cristina Bâtlan este foarte încântată de afacerea în care a investit la „Imperiul Leilor”, cea cu ondulatorul fără căldură, care a devenit extrem de căutat și apreciat de femei. De asemenea, femeia de afaceri a mai investit într-un business cu Wargha Enayati și pare că deja au producția vândută în avans pe un an.

„Nu s-au întors banii la mine în buzunar, adică dividente mai puțin. Dintr-o singură companie pot să declar că am ridicat 5000 de euro dividente, deci foarte tare. Am investit 50.000 și am ridicat 5.000, însă afacerea este foarte profitabilă. Este ondulatorul de păr fără căldură, pentru care am creat și produse recurente.

Este în casele multor femei și foarte multe femei din România iubesc acest obiect, îl folosesc și într-adevăr le-a schimbat viața în bine. O altă afacere în care am investit împreună cu Wargha Enayati este fabrica de peleți de la Târgu Jiu care a primit deja echipamentul nou, o nouă fabrică la cheie, imensă, un mastodont, pentru care am construit și o hală nouă, astfel încât să devenim unul dintre producătorii importanți de peleți la nivel de țară, iar pentru acest business avem producția vândută în avans deja pe un an și jumatate. Deci e performant.”

