În vârstă de 24 de ani, Cristina Belciu a intrat în atenția presei după ce și-a asumat relația cu Cristian Boureanu. Deja celebră pe Instagram datorită fotografiilor sale spectaculoase, acum frumoasa iubită a fostului politician se va bucura de succes și pe plan internațional. Cristina Belciu va juca în două filme italienești.

Deloc geloasă și plină de încredere, iubita lui Cristian Boureanu este mai fericită ca niciodată alături de partenerul ei. Cristina crede în dragoste și acum se bucură din plin de ea.

„Stau foarte bine cu dragostea. Cred că despre asta este viața… să iubești! Pentru mine dragostea este pionul central în tot ceea ce fac. Nu sunt deloc geloasă. Cred că gelozia pleacă din lipsa încrederii în sine. Dacă tu știi că ai tot ce e mai bun de oferit n-ai de ce să fii gelos. Nu sunt geloasă, adică înțeleg cina cu colegii de muncă, vacanțele cu prietenii. De multe ori și eu plec cu fetele în vacanță. E o chestie firească”, a declarat iubita lui Cristian Boureanu la „Teo Show”.

Cristina Belciu recunoaște că are dorința de a controla de multe ori. De asemenea, ea este fericită cu gesturi mici făcute din dragoste. Actrița mărturisește că nu ar putea fi niciodată cu un bărbat doar pentru a avea diverse beneficii materiale.

„Am dorința de control și de mult atrag oamenii care sunt la fel. Atunci când se întâlnesc doi vulcani, unul va erupe la un moment dat. Dorința de control pe care o am și de multe ori o au și cei de lângă mine. Asta ar putea strica cumva lucrurile. Gesturile mici mă fac să mă simt iubită. Mă refer la un strâns de mână, o privire caldă și un te iubesc. Eu caut la un bărbat inteligență, umor și respect. Pe mine mă interesează altceva. Eu am muncit toată viața pentru ce am. Nu o să stau niciodată cu un bărbat pentru ce îmi poate oferi material”, a spus Cristina Belciu.

Cristina Belciu: „Multă lume a interpretat această relație”

Nu și-a dorit să țină prima pagină a ziarelor cu viața sa amoroasă, însă relația cu Cristian Boureanu a venit la pachet cu un soi de celebritate pentru ea.

„În momentul în care m-am implicat în această relație m-am așteptat. Nu e ceva ce îmi doresc… să apar în tabloide. Mi-am asumat și văd părțile bune. Cred că miza este să fii fericit. Multă lume a interpretat această relație, dar pot să îi asigur că nu e așa. Nu mi-am dorit să apar, nu mi-am dorit să mă folosesc de numele altcuiva”, a mai spus actrița la Kanal D.

Între Cristina Belciu și Cristian Boureanu este o diferență de 25 de ani, ea având 24, iar el 49. Iubita fostului politician a mărturisit că nici nu a știut vârsta partenerului ei atunci când l-a cunoscut, însă a fost impresionată de inteligența lui și de compatibilitatea pe care o aveau.

„Noi nici nu am știut când ne-am cunoscut câți ani are fiecare. Am aflat abia după ce am schimbat câteva cuvinte și ne-am dat seama că suntem compatibili mental, că despre asta e vorba. Contează modul de percepție, viziunea omului. Vârsta e doar un număr. Lăsăm lucrurile să curgă și vedem ce se va întâmpla”, a declarat Cristina Belciu.

