După luni de speculații și controverse, Cristina Belciu a decis să vorbească deschis despre relația pe care a avut-o cu rapperul Cabron. Actrița susține că nu a fost niciodată „cealaltă femeie” și afirmă că a început povestea de dragoste convinsă că artistul era deja despărțit de soția sa. Declarațiile vin după ce relația dintre cei doi a ajuns în atenția publicului, iar ulterior, Cristina Belciu a confirmat povestea de iubire prin publicarea unei fotografii în care apărea alături de Cabron.

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Cristina Belciu: „Nu am fost și nu aș accepta niciodată să fiu amanta nimănui”

Actrița spune că a ales să tacă până acum pentru a proteja anumite persoane, însă consideră că a venit momentul să își spună versiunea.

„Am ales să tac până acum pentru că am vrut să protejez niște oameni care, între timp, mi-au demonstrat că nu meritau această protecție. Vreau să lămuresc un lucru foarte clar: nu am fost și nu aș accepta niciodată să fiu amanta nimănui. Sunt o femeie care se respectă prea mult pentru a accepta rolul de a doua opțiune în viața unui bărbat. Când am intrat în această relație, mi s-a spus că despărțirea era deja decisă și că urma doar să fie finalizată. Nu vorbim despre o relație ascunsă sau despre câteva întâlniri ocazionale. Omul respectiv locuia cu mine, își petrecea timpul cu mine și îmi prezenta o realitate complet diferită de cea care este prezentată astăzi. Tocmai de aceea mă surprinde tot ce văd acum în social media. Mi se pare foarte greu de înțeles cum o poveste care era prezentată într-un fel a devenit peste noapte cu totul altceva”, a declarat Cristina Belciu, potrivit cancan.ro.

Spune că a discutat inclusiv cu soția artistului

Cristina Belciu afirmă că, după ce a vorbit cu Geanina Minculescu, și-a dat seama că existau versiuni diferite ale aceleiași povești.

„În tot acest timp am aflat că existau versiuni diferite ale aceleiași povești. Am vorbit inclusiv cu ea și am rămas șocată de diferențele dintre ceea ce îmi spunea el și ceea ce îmi spunea ea. Din păcate, adevărul a fost modificat de ambele părți în funcție de interesul fiecăruia. Ce observ acum este că iubirea aceasta afișată agresiv a apărut exact în momentul în care a existat posibilitatea reală ca el să meargă mai departe. Iar asta nu îmi transmite iubire, ci teamă. Teamă de a pierde, teamă de a fi înlocuit și teamă de a rămâne singur. Eu nu cred în relațiile în care oamenii se întorc unul la altul doar pentru că nu suportă ideea că celălalt ar putea fi fericit în altă parte. Nu cred în compromisuri făcute de dragul imaginii și nu cred în povești salvate din orgoliu”, a spus ea.

Vedeta susține că a ales să încheie relația în momentul în care și-a pierdut încrederea.

„Din punctul meu de vedere, problema nu este la mine. Eu am plecat în momentul în care am realizat că nu mai există sinceritate. Problema apare atunci când oamenii aleg să rămână în situații care îi fac nefericiți doar pentru că le este frică de schimbare sau de ceea ce ar putea spune ceilalți”, a afirmat Cristina Belciu.

„Nu mă interesează să conving pe nimeni”

În finalul declarațiilor sale, actrița spune că nu încearcă să schimbe percepția publicului, ci doar să își spună adevărul.

„Nu mă interesează să conving pe nimeni de nimic. Știu ce am trăit, știu ce mi s-a spus și știu că nu am intrat în această poveste cu intenția de a răni pe cineva. Dar cred că oamenii ar trebui să înțeleagă un lucru: măștile cad întotdeauna atunci când nu mai este convenabil să fie purtate. Iar adevărul nu se schimbă doar pentru că, la un moment dat, devine incomod”, a concluzionat vedeta.

Cristina Belciu: „A fost o relație asumată”

Într-o intervenție pentru Antena Stars, Cristina Belciu a reiterat că nu se simte vinovată și că relația dintre ea și Cabron a fost una asumată.

„Pe mine mă surprinde foarte tare ce se întâmplă acum, în prezent. Ei își apără acum pielea pentru că, probabil, ea face ce știu eu că face. Se victimizează prin manipulare, dar este în regulă pentru că pe mine nu mă afectează cu nimic. Eu mă simt extrem de curată și este ok pentru că nu am vrut să fac rău nimănui, nu am deranjat pe nimeni, am fost într-o relație asumată. Minciunile nu au fost la mine”, a declarat Cristina Belciu.

Ea spune că, pe parcursul relației, a fost convinsă că mariajul artistului era deja încheiat. „Vă zic cu toată sinceritatea că a fost o relație sută la sută normală pe care el încearcă și ea, de fapt, prin iubirea pe care și-o exprimă acum pe social media, încearcă să o acopere, să o ascundă, să schimbe macazul cumva, ca să se împace de dragul familiei, de dragul confortului și așa mai departe. Repet, despărțirea era acolo, știam de ea”, a mai spus actrița.

Mesajele publice ale Geaninei Minculescu

În timp ce Cristina Belciu făcea aceste declarații, Geanina Minculescu a continuat să publice pe rețelele sociale mesaje dedicate soțului său. „Legătura noastră s-a născut din iubire, dar a fost clădită din tot ceea ce am reușit să învingem împreună. Te iubesc cu toată ființa mea. Ai fost, ești și vei rămâne omul meu”, a scris aceasta.

Ulterior, soția artistului a publicat și un al doilea mesaj despre relația lor și încercările prin care au trecut împreună.

„Nu accept să fiu transformată într-un personaj convenabil”

Cristina Belciu spune că nu este de acord cu imaginea creată despre ea în spațiul public. „Nu accept să fiu transformată într-un personaj convenabil, într-o poveste scrisă de alții, doar pentru că anumite imagini și reputații sau aparențe vor ei să rămână intacte.”

Vedeta afirmă că relația cu artistul s-a încheiat definitiv. „Am încheiat absolut tot pentru că adevărul este mult mai simplu decât poveștile care se construiesc în jurul lui. Dacă aș fi știut că există o relație în paralel niciodată nu aș fi stat în așa ceva. Nu funcționez așa, nu am funcționat niciodată astfel. Tot ceea ce mi s-a prezentat de-a lungul relației indica cu totul altă realitate, una în care exista o despărțire și un proces de încheiere a unei povești deja consumate.”, a spus Cristina Belciu.

Cabron a reacționat după declarațiile fostei partenere

După apariția declarațiilor, Cabron a transmis un mesaj în care a lăsat să se înțeleagă că este deranjat de situația creată. „Când îmi afectați oameni de pe lângă mine, eu nu te mai iert niciodată. Eu nu pot să te mai iert. Eu voi sta în ceafa ta într-una, ca să știi. Eu sunt de azi, nu de azi, din perioada asta, eu sunt perna ta.”, a transmis artistul.

Acesta a continuat: „Tu când te culci, eu sunt aici, sau aici, depinde cum dormi, pe ce parte dormi. Văd în continuare că nu sunteți cuminți. Căutați într-una să faceți câte ceva.”

Replica Cristinei Belciu

Cristina Belciu a răspuns public mesajului transmis de artist. „Cine vorbește despre iertare ar trebui să-și amintească mai întâi cine pe cine a rănit și mințit. Interesant cum astăzi contează «oamenii de pe lângă», dar timp de doi ani eu am fost unul dintre ei.”

Ea a continuat: „Atunci eram «iubirea vieții», astăzi discursul s-a schimbat.”

În final, aceasta a făcut referire și la una dintre afirmațiile lui Cabron. „Iar despre partea pe care dorm, stai liniștit, dorm tot pe stânga, așa cum foarte bine știi.”

Scandalul dintre Cristina Belciu și Cabron continuă astfel să atragă atenția, în timp ce niciuna dintre părți nu pare dispusă să lase conflictul în urmă.

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