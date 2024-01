În vara acestui an, Vlad Gherman și Oana Moșneagu vor spune DA în fața ofițerului Stării Civile și își vor uni destinele în fața lui Dumnezeu. Actorul a avut o relație de lungă durată cu Cristina Ciobănașu și a suferit enorm în urma despărțirii, însă soarele a răsărit pe strada lui în momentul în care actuala iubită a apărut în viața sa.

Chiar dacă a fost sfâșiat de durere după despărțirea de Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman a rămas în relații foarte bune cu ea și vorbesc de fiecare dată când se întâlnesc. Cu toate acestea, actorul a mărturisit că fosta lui iubită nu va fi pe lista de invitați la nunta sa cu Oana Moșneagu. După o discuție cu actrița, el a ajuns la concluzia că nu ar fi o situație confortabilă pentru niciunul dintre ei, astfel că cel mai bine este să nu participe la eveniment.

„O să avem cred că spre 200 de invitați, asta dacă vine toată lumea. Aici includ și membrii trupelor, videograf, fotograf, toți oamenii de acolo. Invitații noștri cred că undeva la 160-170, nu sunt mulți, puțini, cred că sunt fix oamenii dragi nouă. Chiar ne dorim să vină oameni cu care am interacționat, nu vrem să fie ceva «Nunta anului, fast și opulență».

E ceva pe care-l facem pentru noi. Colegii au confirmat. Toată lumea a întrebat ce o să se întâmple cu Cris, răspund și la întrebarea asta, în caz că subtil asta urma. Am discutat cu ea. I-am spus că mie, personal, mi se pare ciudat să o chem la nunta mea. Ea a zis că cel mai probabil oricum nu ar fi venit.

„Nici eu nu aș vrea să fiu prezent la nunta ei, nu are legătură cu trecutul, ar fi doar ciudat”

Iar așa am convenit împreună. A fost o discuție liberă și a zis că nu ar veni. Asta nu înseamnă că încă suferă. E o chestie de respect față de relația în care am fost timp de 10 ani. Și e o situație ciudată. Nici eu nu aș vrea să fiu prezent la nunta ei, nu are legătură cu trecutul, ar fi doar ciudat”, a declarat Vlad Gherman, în emisiunea Fresh by Unica.

Cine vor fi nașii Oanei Moșneagu și ai lui Vlad Gherman

Invitați în emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars, Oana Moșneagu și Vlad Gherman au dezvăluit cine le vor fi nași. Pentru acest rol important, ei i-au ales pe actrița Anca Sigartău și pe Dragoș, soțul ei. „Nașii noștri vor fi Anca Sigartău și Dragoș, soțul ei. Sunt cei mai buni nași. Îi iubim foarte mult. Nu avem nevoie de mai multe perechi de nași”, a spus Oana Moșneagu, conform a1.ro.

Deși au început din vreme pregătirile, Vlad Gherman a dezvăluit că încă nu și-au ales verighetele, ținutele sau mărturiile. În schimb, ei au decis ce formație va întreține atmosfera la petrecerea lor de nuntă. „Am găsit, din fericire, o trupă. Ne doream niște oameni care să ne ridice invitații de la masă. Adi Cristescu și Luna Band”, a spus Oana Moșneagu.

Tot actrița a dezvăluit amănunte referitoare la domnișoarele ei de onoare. „Am multe prietene. O să fie 10 domnișoare de onoare dacă o să conving prietenele blonde să poarte aceeași culoare cu cele brunete. Sau vor fi 3: Mara Oprea și nepoțelele lui Vlad, care sunt micuțe și super drăguțe cu floricele”, a spus Oana Moșneagu la Antena Stars.

