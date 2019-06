Cristina Cioran a vândut înghețată și a fost ajutor de ospătar în tinerețe

Încă din adolescență, Cristina Cioran și-a dorit să fie independentă. Și a trecut la fapte.

”Primul job l-am avut la 15 ani, am vândut înghețată în fața Tribunalului Constanța. A durat vreo 3 săptămâni, mi-a plăcut că interacționam cu oamenii. Nu am avut plângeri, dar nu mai voiam… Am câștigat suficient cât să îmi fac ziua de naștere, pentru că ultima zi de muncă a fost de ziua mea de naștere”, și-a început actrița povestea.

„Eram cea mai mică și am fost ciuca bătăii”

Cristina Cioran

Originară de la malul mării, Cristina Cioran s-a angajat în stațiunea Olimp ca ajutor de bucătar. Provocarea nu a fost deloc floare la ureche. Spune că a învățat extrem de multe scheme în acea perioadă, însă a și avut multe de tras. Avea 18 ani când ducea mâncarea la mese.

”Am fost, la un moment dat, ajutor de ospătar. Pe la 18 ani. Am lucrat vreo lună și jumătate, tot până la ziua mea de naștere. La ziua mea de naștere am zis gata! Tot la mare, în Olimp, la Amfiteatru, era un hotel extraordinar de frumos, eu eram jos, la restaurantul Panoramic. Mi s-a părut extrem de greu, cel mai greu job din câte am avut vreodată. Făceam kilometri pe zi, la un moment dat aveam bătături în talpă, căram farfurii întregi de ciorbe, de felul doi. Eu cum sunt și împiedicată, erau pe mine majoritatea, mi se întâmplau din astea. Se făceau glume, eram cea mai mică și am fost ciuca bătăii. Mi-au pus trei farfurii pe-o mână, trei pe cealaltă – așa era inițierea. Eu am zis OK și m-am dus la masă. Iar acolo, aoleu! Și acum, ce fac cu ele? Nu aveam cum să le dau jos! M-a ajutat cineva… Atunci am învățat foarte multe. Acum știu să așez farfurii, știu să iau câte 10 pahare, pot să fac o grămadă de lucruri. Mi-a prins bine. Mie mi-a plăcut mereu să fac chestii cât mai diverse, din alte domenii”, a mai povestit Cristina.

Un alt job pe care actrița l-a testat în timpul verii a fost la un magazin de paltoane. Și acolo a respectat tiparul: a stat cât să strângă bani pentru ziua ei de naștere.

