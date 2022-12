Chiar dacă fusese cerută în căsătorie și pregăteau nunta, o despărțire neașteptată a avut loc acum două luni între Cristina Cioran și Alex Dobrescu. Ea și-a luat copila, toate lucrurile și s-au mutat alături de mama ei, care o și ajută cu creșterea micuței.

Chiar dacă au avut multe discuții în contradictoriu, Cristina Cioran și Alex Dobrescu au o relație bună acum, de dragul copilului. Ea spune chiar că bărbatul vrea să se împace cu ea. „Suntem în termeni ok. Vorbim pentru fetiță și nu numai, da, vorbim. Eu nu îmi doresc (n.r. – împăcarea), el da, își dorește, dar eu nu”, a explicat Cristina Cioran, care, momentan, nu se vede alături de alt bărbat.

„Nu este o prioritate, nu mă interesează (n.r. – să-și facă o relație nouă). Sunt cam sătulă de problemele altora, din păcate atunci când cunoști pe cineva sau intri într-o relație nouă eu am observat că nu vine acea relație nouă doar cu distracție, ci și cu probleme, cu bagaje și hai lasă, mersi, nu mai vreau să am grijă de nimeni”, a mai spus ea.

Întrebată despre perioada sărbătorilor, Cristina Cioran va petrece Crăciunul alături de toți cei dragi, de familie. Cel mai important e că o va avea alături pe Ema, fetița ei. „E o perioadă aglomerată, am o grămadă de treabă, alerg foarte mult, sunt pe drumuri. De Crăciun vom merge până la mare, să luăm puțin aer, după care ne întoarcem în București.

Vom merge noi două împreună cu mama mea. Gătim, facem mâncare, mama mea e deja pregătită să ne facă masa de Crăciun. E al doilea Crăciun cu Ema, așadar va fi special, că primul Crăciun am apucat să stam doar jumătate de zi, căci ulterior am mers în spital cu COVID. De data asta chiar o să fie așa mai pe sărbătoare. Vom merge la prieteni prin Constanța, familie”, a mai declarat Cristina Cioran pentru Spynews.

„Pe plan profesional îmi doresc ceva, un proiect”

Înainte să nască, Cristina Cioran avea o colaborare cu PRO TV, pentru emisiunea „Vorbește lumea”. Ea speră ca la anul să apară pe micul ecran, după ce își va duce fiica la creșă.

„Pe plan profesional îmi doresc ceva, un proiect, care probabil se va întâmpla la anul, un proiect TV. Cam atât! Știi, All I Want for Christmas I Have, tot ce îmi doresc de Crăciun deja am. Eu sunt o fată simplă din provincie, eu n-am pretenții mari”, a încheiat ea.

„Este adevărat că nu mă așteptam la 45 de ani să mă mut cu părinții”

După despărțirea de Alex Dobrescu, Cristina Cioran s-a mutat la mama ei cu fetița, micuța Ema. „Ne-am mutat împreună, cum ar veni. Este adevărat că nu mă așteptam la 45 de ani să mă mut cu părinții, dar ce să zic, asta este situația. În rest, este foarte bine, creștem, mâncăm, ne dezvoltăm, începem să vorbim, începem să mergem, este foarte bine”, a declarat Cristina Cioran pentru ego.ro.

La vară, vedeta vrea să o ducă pe micuța Ema la creșă. „O voi duce pentru că din vară mă întorc la muncă, eu lucrez la un centru cultural și mă voi întoarce la job. Atunci, da, o voi duce la creșă. Totul este perfect, nici nu se putea mai bine.

Atunci când se încheie un capitol, cu siguranță este începutul altuia, care poate să fie mai ușor, mai greu, na. Nu poate să fie nimic perfect”, a mai spus vedeta.

