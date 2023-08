„Da, este adevărat că am fost amândoi la petrecerea Vicăi, dar nu este nimic mai mult. Eu și Alex ne-am cunoscut la ziua de naștere a Vicăi acum trei ani. La petrecerea de anul acesta am fost invitați atât eu, cât și Alex, noi doi nu am venit ca și cuplu ci separat ca și invitați. Nu ne-am împăcat. Totul era între prieteni comuni. Nu ne-am împăcat, nici nu ne vom împăca.

Avem o relație foarte bună acum pentru micuța noastră! Suntem foarte concentrați pe creșterea și evoluția Emei. Între noi doi nu mai există cale de împăcare decât o relație de prietenie pentru binele micuței noastre. Eu mă bucur foarte mult că ne înțelegem pentru Ema.

Tu nu ai văzut că eu sunt o persoană mai pe liniște și sunt mai secretoasă. Ar fi multe de spus despre relația noastră, dar poate altă dată, nu acum”, a declarat Cristina Cioran pentru Click!

Cristina Cioran își lansează un vlog culinar

Cristina Cioran și-a deschis un canal de YouTube și anunță că își lansează un vlog culinar. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, fosta prezentatoare a vorbit despre noul ei proiect, care va putea fi vizionat în curând pe YouTube.

„Vreau să demonstrez că pentru a face un dish bun, o mâncare bună, nu e nevoie de toate ustensilele planetei sau de toate tigăile”, a susținut Cristina Cioran în emisiunea „La Măruță”, de la PRO TV. Chiar dacă a devenit mamă în urmă cu doi ani, vedeta se preocupă și de cariera ei.

Speră să aibă succes cu noul proiect. „Am un canal de YouTube pe care l-am deschis, pentru că mie îmi place să gătesc și vă invit la mine în bucătărie. Bucătăria mea poate să fie oriunde. Poate să fie pe stradă, la munte, în curte, poate să fie în parcare, pentru că am plite electrice, tot felul de ustensile.

Și vreau să demonstrez că pentru a face un dish bun, o mâncare bună, nu e nevoie de toate ustensilele planetei sau de toate tigăile. Ai nevoie doar de bunăvoință, ingrediente bune și câteva chestii”, a mai declarat Cristina Cioran.

