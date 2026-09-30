Fostă prezentatoare a show-ului „Puterea Dragostei”, Cristina Dorobanțu prezintă în prezent știrile de prânz la Kanal D, de luni până vineri, de la ora 12.00, iar recent vedeta a dat o veste importantă.

Din câte se pare, Cristina Dorobanțu trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei: s-a căsătorit recent cu deputatul Ciprian Șerban, iar acum ea este însărcinată!

„Lucrurile au venit firesc în viața mea. Atât noi, cât și familiile noastre suntem fericiți și profund recunoscători pentru ceea ce ni se întâmplă. Este ca un vis frumos pentru mine”, a spus Cristina Dorobanțu pentru Wowbiz, la scurt timp după ce în spațiul public s-a aflat că este gravidă.

În urmă cu doar câteva luni, când a împlinit 35 de ani, vedeta de la Kanal D a stat de vorbă cu Libertatea despre viața ei.

„Timpul nu stă pe loc și toate lucrurile trebuie făcute și trăite la vremea lor. Aniversarea perfectă înseamnă să am lângă mine oamenii dragi, care mă iubesc și mă prețuiesc și pentru care sentimentul este reciproc. Cea mai frumoasă surpriză de care mă bucur în fiecare an este că prima urare, de la ora 12 noaptea, este făcută de părinții mei. Odată ce am devenit independentă, mi-am oferit mie însămi nu un obiect, ci libertatea de a alege unde merg, ce fac și cum îmi construiesc viața”, spunea Cristina Dorobanțu în luna iunie pentru Libertatea.

Tot atunci, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” ne-a mai dezvăluit și că este o persoană foarte ambițioasă și că, indiferent de obstacolele de care a dat, a reușit mereu ce și-a propus.