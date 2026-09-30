Turismul balnear din România se reorientează spre wellness. Ofertele din Sovata care combină vacanța „la băi” cu SPA-ul încep de la 730 de lei/zi

Vacanțele balneare din România trec printr-o transformare profundă, lăsând în urmă imaginea rigidă a sejururilor destinate exclusiv recuperării medicale. Turiștii români caută tot mai mult un echilibru între îngrijirea sănătății și relaxarea modernă, orientându-se către destinații care îmbină procedurile terapeutice de specialitate cu accesul la piscine, saune și servicii SPA de calitate.

Această schimbare de comportament redefinește oferta din stațiunile de tradiție, unde profilul călătorului s-a diversificat semnificativ în ultimii ani.

Un exemplu clar al acestei tendințe este stațiunea Sovata, unde Hotel Crystal a înregistrat în timpul verii un grad de ocupare de peste 85%, atingând în anumite perioade pragul de 90%. Odată cu venirea toamnei, interesul vizitatorilor se mută de la vacanțele estivale spre sejururi axate pe prevenție, refacere și odihnă.

Pentru a răspunde acestei cereri în creștere, unitatea hotelieră a accelerat dezvoltarea infrastructurii de sănătate, punând la dispoziție o nouă bază de tratament inaugurată în 2026, în urma unei investiții de peste 500.000 de euro care completează facilitățile SPA existente.

Conceptul actual de vacanță balneară depășește formatul clasic de proceduri, oferind o paletă variată de terapii adaptate fiecărui oaspete. În cadrul bazei de tratament sunt disponibile opțiuni precum hidroterapia, electroterapia, mecanoterapia, termoterapia cu parafină și inhalațiile.

Toate aceste servicii sunt stabilite în urma unei consultații medicale de specialitate, asigurând un program personalizat care se derulează în paralel cu timpul liber dedicat relaxării la piscină sau plimbărilor prin stațiune.

Pentru sezonul de toamnă, accentul este pus pe pachete de cinci nopți, concepute cu sosire duminica, pentru a asigura o continuitate optimă a procesului terapeutic. Oferta include cazare în cameră dublă sau twin, demipensiune, evaluare medicală inițială, program personalizat de proceduri și acces nelimitat la zona SPA.

Din punct de vedere tarifar, pachetele sunt structurate în funcție de numărul de proceduri incluse zilnic. Varianta care prevede trei proceduri pe zi pentru fiecare adult are un tarif ce pornește de la 730 de lei pe zi, în timp ce pachetul cu patru proceduri zilnice începe de la 780 de lei pe zi.

În plus, pentru rezervările efectuate direct la hotel în lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2026, oferta specială de toamnă include o procedură zilnică gratuită pentru fiecare adult, crescând volumul terapiilor la patru, respectiv cinci pe zi.