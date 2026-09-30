Problema TollRo, nerezolvată: de la 1 octombrie, transportatorii şi distribuitorii de mărfuri pot să fie amendaţi, deși sistemul nu funcționează

Începând cu 1 octombrie, transportatorii și distribuitorii de mărfuri din România riscă să fie sancționați pentru neplata noilor tarife rutiere impuse prin sistemul electronic TollRo, deși acesta nu este încă funcțional. În aceste condiții, Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România (ACDBR) solicită amânarea aplicării sancțiunilor până la 31 martie 2027, potrivit unui comunicat citat de News.ro.

TollRo rămâne inoperabil până la 1 octombrie 2026

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că platforma TollRo va deveni operabilă abia din 1 octombrie 2026, după finalizarea unei etape de testare care a început pe 15 septembrie 2026. Totuși, Legea nr. 226/2023 prevede sancționarea transportatorilor pentru neplata tarifelor începând cu 1 octombrie 2026.

„Transportatorii nu trebuie să fie sancționați pentru defecțiuni ale unei platforme guvernamentale inoperabile”, declară ACDBR, care atrage atenția asupra problemelor tehnice grave ale sistemului.

Ce probleme tehnice majore au fost identificate

Potrivit ACDBR, sistemul TollRo prezintă deficiențe semnificative, inclusiv imposibilitatea înregistrării corecte a detaliilor curselor pe două terminale mobile aflate în același vehicul, precum și lipsa unui proces automat de colectare a datelor.

În plus, aplicația necesită intervenție manuală din partea șoferilor, ceea ce consumă timp și poate duce la erori.

„Cel mai grav este că aplicația nu poate fi testată, nefiind funcțională în acest moment”, se arată în comunicatul ACDBR. Totodată, transportatorii ar trebui să verifice cei zece pași pentru utilizarea TollRo și să fie atenți la avertismentul CNAIR privind deconectarea la finalul cursei.

Transportatorii cer soluții de urgență Parlamentului

Asociația a cerut Parlamentului să adopte în regim de urgență proiectul de lege B536/2026, inițiat de Robert Cazanciuc, președintele Comisiei pentru transporturi și infrastructură din Senat. Proiectul prevede modificarea termenelor de aplicare a sancțiunilor stipulate în Legea nr. 226/2023.

Totodată, ACDBR propune implementarea unor măsuri concrete pentru a face sistemul funcțional, cum ar fi dezvoltarea unei interfețe de programare publice (API) care să permită declararea automată a curselor și integrarea cu sistemele de gestiune a flotelor.

Ce soluții au fost propuse pentru funcționalitatea sistemului

Printre soluțiile propuse de ACDBR se numără:

Implementarea unei interfețe API pentru automatizarea procesului de declarare și plată;

Acceptarea serviciilor GPS deja utilizate de transportatori pentru transmiterea automată a datelor;

Preluarea automată a datelor deja deținute de stat pentru a evita raportările multiple;

Crearea unei proceduri clare pentru situațiile în care platforma nu funcționează, inclusiv posibilitatea declarării ulterioare a curselor fără sancțiuni.

„Având în vedere că probleme similare au existat și în alte țări, cum ar fi Olanda, unde a fost introdusă o măsură tranzitorie, susținem o soluție similară pentru testarea platformei și recepția calitativă”, a mai transmis ACDBR.

Transportatorii critică deciziile din minister

ACDBR a criticat Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru deschiderea tardivă a procedurii de consultare publică a normelor metodologice aferente Legii nr. 226/2023. Potrivit unui anunț al ministerului din 23 septembrie, perioada de consultare a fost de doar două zile, ceea ce a făcut imposibilă o dezbatere reală cu patronatele și asociațiile profesionale interesate.

„Cerem doar ca sistemul să fie funcțional, automatizat și integrat cu instrumentele pe care firmele le folosesc deja, înainte ca amenzile să fie aplicate”, au declarat reprezentanții ACDBR.

Mai multe organizații ale transportatorilor rutieri, inclusiv Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) și Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), s-au alăturat inițiativei ACDBR, cerând autorităților amânarea sancțiunilor și eliminarea temporară a tarifului fix de 2.000 de lei până la funcționarea deplină a sistemului electronic.