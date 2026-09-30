Haos administrativ în Elveția. Un brutar somat să dea înapoi 80.000 de franci din ajutorul COVID s-a trezit cu aceeași sumă virată înapoi în cont.

Calcul este în continuare greșit

Brutarul Laurent Buet, cu o experiență de 27 de ani, din Lausanne, cantonul Vaud, Elveția, trece printr-o situație birocratică bizară, care pune sub semnul întrebării modul în care autoritățile gestionează controalele fondurilor acordate în timpul pandemiei, relatează Blick, parte a grupului Ringier.

La sfârșitul anului 2025, la mai bine de cinci ani de la izbucnirea pandemiei de coronavirus, Laurent Buet a primit o notificare din partea autorităților prin care i se cerea să returneze 80.000 de franci elvețieni din indemnizațiile de sprijin primite în perioada de criză. Termenul de plată stabilit a fost de doar 30 de zile.

Afectat de posibilitatea de a-și închide afacerea care hrănește mai multe familii, brutarul a contestat imediat decizia în instanță. „Voi face tot ce pot pentru a evita falimentul. Nu ne-am confruntat niciodată cu o problemă ca aceasta în 27 de ani de când conducem afacerea!”, a spus bărbatul.

În urma plângerii, autoritățile au reevaluat dosarul și au trimis o nouă factură, de această dată pentru suma de 42.000 de franci. Cu toate acestea, bărbatul susține că acest calcul este în continuare greșit și că, conform evidențelor sale contabile, surplusul real primit ar fi fost de doar 900 de franci.

„Am senzația că metodele de calcul nu sunt întotdeauna aceleași, în funcție de cine se ocupă de caz”, spune Laurent Buet, surprins.

„O dată, mi se cer 80.000 de franci. Altădată, 42.000 de franci. Unii colegi mi-au spus 250.000 de franci. În orice caz, atunci când un proprietar de afacere primește sume atât de mari de rambursat, de nouă ori din zece, afacerea trebuie să declare faliment. Intenția declarată este de a sprijini afacerile, dar aici acestea sunt împinse și mai mult în datorii, în loc să fie ajutate!”

O depunere neașteptată în cont

Răsturnarea de situație a avut loc la mijlocul lunii septembrie, când Laurent Buet a descoperit în contul său bancar o depunere neașteptată de exact 80.000 de franci, efectuată de către autoritățile din cantonul Vaud, fără nicio explicație oficială sau document justificativ.

Reprezentanții Serviciului de Promovare a Economiei și Inovării (SPEI) din canton au refuzat să comenteze cazul, însă au admis că, din peste 10.000 de decizii emise, pot apărea izolat erori de procesare.

Cazul brutarului din Lausanne nu este singular. Organizația patronală GastroVaud a tras un semnal de alarmă privind ritmul lent, lipsa de transparență și birocrația excesivă a verificărilor retroactive, care riscă să împingă multe afaceri locale spre faliment.

În total, cantonul Vaud a investit peste 493 de milioane de franci pentru a sprijini peste 3.500 de firme în anii 2020-2021, iar procesul de auditare a acestor fonduri urmează să se încheie la finalul anului 2026.