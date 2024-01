Cristina Spătar este obișnuită să ducă o viață de lux și să fie răsfățată cu cadouri scumpe, însă a avut și o perioadă în care a fost nevoită să își vândă din lucruri pentru a se descurca și cu cei doi copii. După divorțul dureros de Alin Ionescu, vedeta a fost nevoită să locuiască cu chirie și să se descurce singură cu Aida și Albert.

De aproximativ doi ani, Cristina Spătar trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Vicențiu Mocanu, un om de afaceri din Vâlcea, care i-a oferit tot ce și-a dorit. Artista a primit cadou un bloc, un complex de vile, o mașină de lux, iar de curând, milionarul i-a cumpărat și o geantă de mii de euro.

Deși spunea că soțul o poate întreține, Cristina Spătar nu își dorește să stea acasă, să se ocupe doar de familie, ea e implicată în cariera ei muzicală, vrea să lanseze noi melodii. Acum, într-un interviu pentru Antena Stars, Cristina Spătar a spus că e foarte mulțumită cu viața pe care o are.

„Eu sunt o fată economă, nu cheltui atât de mult”

Nu duce grija banilor, însă e foarte atentă la cheltuielile de zi cu zi: „Nu-mi lipsește nimic. Am vreo două-trei carduri pe care le folosesc, sunt la discreția mea, mulțumesc lui Dumnezeu. Eu sunt o fată economă, nu cheltui atât de mult, pot să mă numesc cucoană în casa mea, cum zice Aida”, a spus ea, confor m spynews.ro.

Cristina Spătar a mai declarat că, deși are tot ce își poate dori, sunt multe lucruri mărunte care îi aduc fericirea, cum ar fi timpul petrecut alături de cei doi copii și soț.

„Copiii, muzica mea (…) Vorbeam înainte când de important este să îți faci meseria și să simți că ești apreciat pentru ceea ce faci tu. Asta e cea mai mare satisfacție. Să fii iubit și apreciat pentru muzica pe care o faci”, a mai explicat artista.

„Aș putea să stau acasă, să mă răsfețe soțul, dar îmi place să fac meseria asta”

Într-un interviu mai vechi la Antena Stars, Cristina Spătar a spus că îi este recunoscătoare partenerului ei pentru tot ajutorul pe care i-l oferă și îi mulțumește de fiecare dată pentru tot ce face pentru ea. Deși acum are tot ce își dorește, Cristina Spătar nu vrea să renunțe la muzică, pentru că susține că își face meseria cu mult drag.

„Știe cu ce să vină, mereu vine încărcat. Mă bucur că am parte de un Moș care, în fiecare an, e foarte atent. Nu doar de Moș Crăciun, cu fiecare ocazie și fără niciun prilej. E foarte drăguț și atent. Am de toate, să vină cu sănătate.

Partea asta cu proiectele muzicale… aș putea să stau acasă, să mă răsfețe soțul, dar îmi place să fac meseria asta, mi-e tare dragă muzica și îmi doresc să fac proiecte”, a spus cântăreața.

