O bună perioadă de timp, Deea Maxer a activat ca dansatoare. Susținea anumite show-uri, dar și cânta, are mai multe melodii înregistrate. Din păcate, această a activitate a avut mult de suferit în pandemie, nu au mai avut loc evenimente, nici concerte nu s-au mai susținut.

Totodată, Deea Maxer apare alături de familia ei la „Mămici de pitici, cu lipici”, în al treilea sezon al emisiunii de la Antena Stars. „Sunt mamă cu normă întreagă, iar piticii mei sunt cu lipici, clar! Familia Maxer este genul de familie în care nicio zi nu seamănă cu cealaltă, iar telespectatorii ne vor vedea ca și până acum, la fel de deschiși, haioși și naturali.”, spunea ea despre show.

Acum, mai nou, soția lui Dinu Maxer promovează produsele unei companii de cosmetice. În prima lună a câștigat 1.000 de euro, iar acum se laudă cu venituri de aproximativ 3.000 de euro. „Anul acesta am întâlnit această oportunitate legată de această companie de cosmetice, la care lucrez în prezent. Pe lângă muzică și viața artistică și emisiunea pe care o am alături de familie, la Antena Stars, „Mămici de pitici cu lipici”, îmi doream o activitate suplimentară, ceva în domeniul de frumusețe, beauty, eu fiind pasionată de make-up”, a spus ea pentru click.ro.

„În nicio lună de zile am ajuns manager în cadrul companiei”

Vedeta a și explicat în ce constă munca ei mai exact. „Fac marketing online, deci practic lucrez în domeniul MLM, mulți level marketing, am început ca și consultant al companiei și, într-o lună de zile am atins un record pe țară. În nicio lună de zile am ajuns manager în cadrul companiei. Mi-am dat seama că prin această companie și prin sistemul de mulți level marketing pot ajuta femei care au rămas în această perioadă fără loc de muncă, mămici care sunt casnice, care au nevoie de un venit suplimentar și nu au studii în domeniu, nu au bani pentru a se specializa într-o școală.

M-am hotărât să le ofer sprijinul meu și le învăț pas cu pas cum să facă ce am făcut eu și alte sute de fete din toată țară, care activează în astfel de companii. Așadar mi-am format o echipa, fac recrutări, am deja o echipă foarte frumoasă de fete din toate orașele țării cu care lucrez. Multe dintre ele și-au luat deja primele salarii, fiind sprijinite de mine, fiind în grupul meu de activare și le ajut să atingă nivele cât mai mari în companie, alături de mine, încât să câștigam un venit suplimentar”, a mai declarat ea.

Vedeta a și spus ce a atras-o cel mai mult la această nouă colaborare. „Practic salariile din acest domeniu m-au convins să încerc și eu, mai ales că am o comunitate către care merg cu reduceri, căreia îi ofer tot timpul cadouri, prin ocupația mea și nu în ultimul rând, ajutorul pe care îl ofer doamnelor din toată țara să facă bani alături de mine.”, a încheiat Deea Maxer.

