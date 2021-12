Jurnaliștii Marius Mărgărit şi Cristi Preda l-au vizitat pe Leonard Doroftei în Canada, unde i-au înmânat trofeul de Legendă GSP. Fostul campion de box a stat de vorbă cu jurnaliștii de la Gazetă și este fericit că acum are toți copiii lângă el.

Adrian, fiul cel mare al lui Leonard Doroftei, este un afacerist de milioane în Canada și își face tatăl mândru. De asemenea, Alex, fiul mijlociu al lui Doroftei, s-a mutat în Canada după ce a terminat Facultatea de Fizică, în Măgurele. Fata fostului campion la box este la colegiu, însă își dorește să devină medic.

Monica, soția lui Leonard Doroftei, are grijă de întreaga familie, dar merge și la serviciu. Deși situația financiară i-ar fi permis să stea acasă și să nu muncească, ea a ales să lucreze. Monica Doroftei este angajată la aeroport și este lăudată de soțul ei.

„Adrian, băiatul cel mare, lucrează în domeniul imobiliar, îi merge foarte bine. Alex abia a terminat și el Facultatea de Fizică, în țară, la Măgurele, și a venit aici, alături de noi. Are și el un job foarte bun. Iar Vanessa e la colegiu și, din discuțiile pe care le mai avem așa, la o masă, sperăm că vom avea și un doctor în familie.

Monica lucrează și ea, la aeroport, dar mai mult așa, ca să aibă activitate. Ea e șefa, ea ține familia unită”, a declarat Leonard Doroftei pentru GSP.

Leonard Doroftei și Monica s-au cunoscut în anul 1992, când el avea 20 de ani și ea doar 16 ani. A fost dragoste la prima vedere, iar Monica a fost cucerită din prima clipă de umorul lui.

Leonard Doroftei a slăbit 20 de kilograme

Fostul pugilist, în vârstă de 51 de ani, dă lecții private de box copiilor, tinerilor și adulților în Canada. Face ceea ce îi place și asta îl face fericit. În cadrul interviului pentru Gazeta Sporturilor, Leonard Doroftei a mărturisit că s-a redescoperit în Canada, dar și că a slăbit 20 de kilograme cu ajutorul mișcării și al alimentației.

„Păi, dacă asta îmi place să fac… Pregătesc sala pentru elevi, mă mai antrenez și singur. M-am redescoperit aici, în Canada. Am slăbit 20 de kilograme numai din mișcare! Am mai umblat puțin și la alimentație, adică am mai scăzut din cantitate, dar mănânc orice, mai beau și un pahar de vin.

Înainte de Crăciun m-a invitat Adi Diaconu, fostul campion mondial, la o tăiere de porc, așa, pe stil românesc, la o fermă din zonă. Eu nu m-am băgat la sacrificiu, că n-aș putea să fac asta, m-am dus doar ca martor la nenorocire (râde). Păstrăm obiceiurile de acasă, am băgat frica în canadieni! (râde iar)”, a declarat Leonard Doroftei pentru GSP.

