Cu cine ar pleca Alexandru Sautner la „Asia Express”. Juratul de la Chefi la cuțite nu o ia în calcul pe soția sa

Alexandru Sautner a dezvăluit cu cine ar pleca la „Asia Express” și de ce nu o ia în calcul pe soția sa, Flavia. Află ce a spus juratul de la „Chefi la cuțite”.

Alexandru Sautner, unul dintre jurații emisiunii „Chefi la cuțite”, a vorbit deschis despre posibilitatea de a îmbrățișa o nouă aventură pe micul ecran și de a-și testa limitele fizice și psihice într-un reality show de anvergură.

Deși este obișnuit cu presiunea din bucătărie și cu ritmul alert al filmărilor pentru show-ul culinar de la Antena 1, celebrul bucătar recunoaște că emoțiile nu dispar niciodată, indiferent de câte sezoane au trecut. Fiecare etapă a competiției este trăită cu aceeași intensitate ca la început.

„Tot timpul avem emoții, emoțiile nu lipsesc pentru că Chefi la cuțite este un show care ne-a intrat în sânge acum și îl tratăm cu foarte mare seriozitate, este o competiție foarte strânsă între noi. Este exact ca prima zi de școală, exact ca prima zi când am venit în primul sezon al nostru, când l-am făcut, emoțiile sunt de fiecare dată la fel de mari”, a mărturisit Alexandru Sautner, în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat dacă îl tentează să își testeze limitele în cadrul show-ului „Asia Express”, juratul a lăsat ușa deschisă unei posibile provocări. "Să știi că toată lumea ne întreabă, dar nu știu. Hai să ne lăsăm surprinși", a precizat Alexandru Sautner.

Cu toate acestea, scenariul în care ar face echipă cu partenera sa de viață, Flavia, a fost exclus din start de către jurat. Motivul nu ține de lipsa de susținere, ci de ritmul și duritatea unei astfel de competiții. În schimb, Alexandru Sautner își îndreaptă atenția către colegii de breaslă alături de care împarte platoul de filmare de la Antena 1.

„Doamne ferește, nu! Flavia nu este o tipă atât de competitivă, nu-i place, dar never say never, știți cum este. Dar cred că ar fi greu să fiu cu Flavia într-o competiție de așa anvergură. E o competiție grea Asia Express. Recunosc că mă atrage, recunosc că mă intrigă puțin, dar nu cred că Flavia ar fi partenera cea mai potrivită pentru așa ceva. Nu știu, m-aș vedea cu unul dintre colegi: cu Orlando, cu Ștefan, cu Richard. Cu ei, da, aș putea să fac”, a explicat Alexandru Sautner pentru Libertatea.

În paralel cu proiectele sale, Alexandru Sautner urmărește îndeaproape Asia Express 2026. Chef-ul a dezvăluit că apreciază evoluția concurenților. El a evidențiat determinarea lui Maurice Munteanu, dar a amintit și de relația strânsă de prietenie pe care o are cu un alt competitor puternic din show.