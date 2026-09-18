Președintele Nicușor Dan a anunțat că va semna sâmbătă, 19 septembrie 2026, la Bistrița, decretul pentru desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier. Documentul va fi publicat luni, 21 septembrie, în Monitorul Oficial, conform TVR. „O să-l semnez mâine, la Bistrița, și o să fie publicat în Monitorul Oficial luni”, a declarat președintele.

Nicușor Dan recunoaște că Siegfried Mureșan are o misiune dificilă

Întrebat despre șansele lui Mureșan de a obține votul de încredere în Parlament, în contextul lipsei unei majorități clare, Nicușor Dan a recunoscut dificultățile. „Eu îmi doresc să reușească. E dificil, dar îmi doresc să reușească”, a afirmat acesta.

Pe tema dizolvării Parlamentului și posibilelor alegeri anticipate, Dan a evitat să se pronunțe decisiv: „Haideți să ne uităm la prima etapă și după aceea să vedem”.

Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, a fost propus joi, 17 septembrie 2026, pentru funcția de prim-ministru. Totuși, cele trei formațiuni nu dețin suficiente mandate pentru a trece guvernul prin Parlament.

Siegfried Mureșan după desemnarea ca premier: „Sunt pregătit să formez un guvern serios”

Siegfried Mureșan, premierul desemnat, a declarat vineri, 18 septembrie, la Palatul Parlamentului că este pregătit să formeze un guvern serios, reformator, pro-european. Europarlamentarul a spus că va începe alături de PNL, USR şi UDMR, munca la un program de guvernare. Și Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Tanczos Barna au făcut declarații la Palatul Parlamentului.

„Am fost pregătit atunci şi sunt pregătit şi acum să formăm un guvern serios, reformator, proeuropean, care să prezinte o agendă de modernizare a României, care să se regăsească în creşterea nivelului de trai oamenilor şi în măsuri bune pentru oameni. Sunt conştient că România are nevoie de un guvern serios şi credibil cât mai curând, un guvern care să continue măsurile de reformă, proiectele, programele începute în ultimul an”, a spus Siegfried Mureşan, la Parlament.

Totodată, acesta a subliniat că România a devenit o țară mai stabilă și mai puternică în raport cu perioadele anterioare, considerând că este esențial să menținem această direcție.

„Ce va urma? Am decis că împreună cu experţii noştri din Partidul Naţional Liberal, din Uniunea Salvaţi România şi din UDMR să începem munca imediat la un program de guvernare. Cel mai important lucru este ce vom face pentru ţară, din prima zi în care acest guvern va fi învestit”, a transmis Siegfried Mureșan din Parlamentul României.

Mureșan va începe de astăzi să lucreze la programul de guvernare împreună cu colegii din cele trei partide.