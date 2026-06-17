Cu cine ar pleca Denise Rifai la Asia Express? „E riscul să faci doar ca el”

Dacă de obicei vedeta TV este cea care își ia invitații la întrebări, de această dată s-au inversat rolurile. Denisa Rifai a acceptat invitația la podcastul „Sosurile lui Măruță” și a oferit răspunsuri interesante. Întrebată cu cine ar pleca la Asia Express, cu Bolojan sau cu Grindeanu, Rifai a optat fără niciun dubiu pentru a doua variantă. Și nu pentru că Sorin Grindeanu ar fi mai sportiv, ci pentru că se poate negocia mai ușor cu el.

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De ce ar face echipă Denise Rifai cu Grindeanu

Denise Rifai a explicat alegerea având în vedere miza, respectiv câștigarea competiției.

„Cu Grindeanu sută la sută. (…) Cred că se poate negocia cu el, astfel încât amândoi să putem să ajungem la soluția care trebuie și care e utilă pentru a câștiga această competiție“, a declarat Denise Rifai la Sosurile lui Măruță.

„Eu semăn mult cu Bolojan dintr-un punct de vedere. El funcționează după regula: ca mine sau deloc. Însă, în viață (…) trebuie să înveți arta negocierii și trebuie să fie ca toată lumea ca să fie bine“, a completat Rifai.

Denise Rifai: „ E riscul să faci doar ca el, pentru că altă variantă nu e”

Vedeta Antenei 1 consideră că deciziile luate la timpul potrivit într-o competiție sunt esențiale, iar cu un coechipier ca Grindeanu șansele de câștig ar fi mai mari. „Pe Grindeanu l-aș alege pentru că sunt sigură că el dacă eu aș spune: uite, cred că drumul celălalt ar fi mai bun, Grindeanu ar înțelege că acela ar fi drumul. Cu Bolojan e riscul să faci doar ca el, pentru că altă variantă nu e și să ajungi în hău”, a precizat ea.

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