În timpul meciului Paraguay – Turcia, jucătorul sud-american Miguel Almirón a fost eliminat de pe teren de arbitrul Ivan Barton, din El Salvador. Decizia a fost bazată pe o nouă regulă introdusă la această ediție a Cupei Mondiale, care interzice fotbaliștilor să-și acopere gura în timpul discuțiilor pe teren. Scopul regulii este de a preveni ascunderea eventualelor insulte sau comportamente discriminatorii.

Nemulțumit de decizie, comentatorul Jorge Vera, care relata pentru postul paraguayan ABC, a avut o reacție vehementă în direct.

El l-a numit pe arbitru „hoț” și a lansat atacuri verbale la adresa președintelui FIFA, Gianni Infantino, și a președintelui CONMEBOL, Alejandro Domínguez. „Ați distrus fotbalul. FIFA, voi ați omorât fotbalul!”, a exclamat Vera, adăugând: „Infantino, tu ești responsabil pentru asta”.

Comentariile sale nu s-au oprit aici: „O rușine. Ar trebui să vă fie rușine!”, a continuat acesta, înainte de a-l critica pe Domínguez: „Alejandro Domínguez, mai puține poze cu Infantino! Sunteți niște hoți nenorociți!”.

Jorge Vera. Foto: Instagram

Consecințele nu au întârziat . FIFA a decis să îi retragă imediat acreditarea lui Vera pentru tot restul turneului, interzicându-i astfel accesul la stadioane și la evenimentele oficiale din cadrul competiției găzduite de SUA, Canada și Mexic.

Postul ABC a luat apărarea angajatului său, cerând FIFA să reconsidere decizia: „Considerăm că retragerea definitivă a acreditării pentru întreaga durată a turneului este o sancțiune extrem de disproporționată pentru un comportament izolat, recunoscut imediat de către domnul Vera”.

Reprezentanții postului au subliniat, de asemenea, că Vera a cerut scuze publice la scurt timp după incident.

Într-un mesaj publicat pe Instagram, însoțit de o fotografie în care apare cu acreditarea de presă la gât, Jorge Vera a spus: „Ceea ce am spus a fost greșit, iar responsabilitatea îmi aparține. În acele momente, nu am fost un exemplu bun”.

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