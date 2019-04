Cum a ajuns Andreea Marin să i se spună „domnișooara în galben”. „Nu aveam resurse materiale”

Toată lumea știe că Andreea Marin a fost supranumită Zâna Surprizelor grație emisiunii de succes pe care a prezentat-o ani de zile la Televiziunea Națională. Însă, vedeta a mărturisit că la începuturile sale în televiziune i s-a mai spus și „domnișoara în galben”, pentru că vedeta, care pe atunci prezenta știrile la TVR Iași, avea un singur sacou în garderobă. În timp ce era corespondent TVR la celebrele premii Oscar, Andreea a mărturisit că a mers în deplasare cu acelaşi sacou galben cu care apărea pe sticlă la pupitrul știrilor, obiect vestimentar care devenise celebru între timp.

Dezvăluirea a fost făcută de Andreea Marin la emisiunea Click! Live TV.

„E o poveste simpatică, am fost câţiva ani la rând corespondent special la premiile Oscar. La vremea aceea, câştigam pe lună cât să îmi permit o sticlă cu suc, eram înnebunită după un anumit tip de suc, şi un sacou, pentru că lucram la ştiri şi pentru că trebuia să arăt civilizat.

Acesta era sacoul galben, cu care apăream la ştirile TVR. Nu aveam resurse materiale, nu mă descurcam nemaipomenit. Am apărut în presa de atunci, de la Los Angeles, şi am fost numită „lady in yellow” (domnișoara în galben)”, a explicat Andreea Marin.

Andreea Marin, în vârstă de 44 de ani, este una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune din România. Emisiunea Surprize, surprize, pe care a moderat-o ani de zile la Televiziunea Națională s-a bucurat de un imens succes la public. În plan personal, Andreea Marin formează un cuplu, în prezent, cu Adrian Brâncoveanu, consulul României în Libia. Andreea Marin este mama unei fete, Violeta, din căsnicia pe care a avut-o cu celebrul artist Ștefan Bănică Junior.

