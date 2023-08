Actorul Florin Zamfirescu a fost invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului „Altceva”. Marele actor a povestit detalii neștiute despre viața lui. Are o carieră impresionantă, dar și povești de viață uimitoare. Invitat la podcast, Florin Zamfirescu a povestit despre începuturile sale ca actor, astfel că a făcut o dezvăluire care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte.

Actorul susține că mama i-a fost cel mai mare sprijin în carieră și a decis să dea admiterea la actorie datorită admirației pe care o avea față de un artist. Florin Zamfirescu a povestit că a ajuns să doarmă pe bancă, în cimitirul Bellu, înainte de admiterea la facultate.

„Ce m-a îndemnat spre această meserie, în afară de mama, este că am citit o carte de la bibliotecă, scrisă de Ion Manolescu, artistul poporului. Eu am dat admitere la facultate dormind în cimitirul Bellu noaptea, pe băncuța de la mormântul lui Ion Manolescu.

N-aveam unde să dorm. Intram în Bellu, rămâneam, se făcea noapte și era o băncuță acolo. Eu dormeam că dimineața mă duceam la admitere, la examen”, a spus Florin Zamfirescu, în podcastul moderat de Adrian Artene.

Florin Zamfirescu își amintește că a ajuns în această situație, pentru că el era din județul Vâlcea și nu știa care sunt regulile facultății pe care și-a ales-o. Actorul nu a știut că se oferea un loc de cazare în căminul facultății pentru cei care susțineau admiterea la teatru.

Când a ajuns în București, pentru că nu avea unde să stea, Florin Zamfirescu a mers direct la cimitirul Bellu, unde a stat pe o bancă, în fața locului de veci al celui pe care l-a apreciat enorm. Actorul a adormit pe banca respectivă și apoi a mers să dea proba de admitere.

„În perioada aceea, nu am nimerit căminul. Când se dădea admitere, în anul 1967 când am dat eu, se oferea un pat la un cămin. Eu nu am știut să întreb, nu am știut, am rămas în București și m-am întrebat ce mă fac. M-am dus la cimitirul Bellu și am găsit mormintele actorilor și era Ion Manolescu. Îi știam toate rolurile, tot, tot, tot și avea o băncuță. Era cald, vară, frumos și am dormit pe băncuța aceea” , a mai spus marele actor.

Florin Zamfirescu a intrat pe primul loc la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografie „Ion Luca Caragiale” din București

În anul 1967 a intrat pe primul loc la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografie Ion Luca Caragiale din București la Facultatea „Arta Actorului”, clasa profesor Constantin Moruzan, absolvind-o în 1971 ca șef de promoție. Fiind repartizat la Teatrul de Stat din Târgu Mureș, s-a mutat după doi ani la București, în noiembrie 1973, la Teatrul Giulești, actualmente Teatrul Odeon. Între anii 1991 și 1994 a funcționat ca director adjunct artistic al acestui teatru. Începând cu 1996 și până în prezent lucrează la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică București (cunoscută și sub acronimul UNATC) ca profesor universitar. A fost rector al UNATC din ianuarie 2000 până în 2008. În paralel cu aceste activități, și-a continuat activitatea de actor de scenă și film, ulterior de regizor de teatru, din 1974 până în prezent.

Debutul său absolut s-a produs la 27 martie 1966, când, în calitate de elev de liceu, a participat la emisiunea-concurs televizată „Dialog la distanță”, în care a recitat cu succes poezia „Legenda mănăstirii Argeș”.

