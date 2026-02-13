Într-o interpretare originală și frapantă a celei mai cunoscute povești de dragoste, filmul „La răscruce de vânturi” îi are în rolurile principale pe Margot Robbie în rolul lui Cathy și pe Jacob Elordi ca Heathcliff, doi tineri din lumi diferite a căror dragoste interzisă devine otravă într-o poveste de iubire memorabilă, plină de dorință și nebunie.

Noua versiune „La răscruce de vânturi” este o experiență emotivă și viscerală

Regizat de Emerald Fennerll, filmul „La răscruce de vânturi” a ajuns în cinematografele din România pe 11 februarie 2026, iar Libertatea a obținut un interviu cu actrița Margot Robbie, în care aceasta ne vorbește despre celebra peliculă.

Libertatea: Cum reușește această interpretare a romanului clasic „La răscruce de vânturi” să fie o versiune sexy, stilată și nouă pentru publicul modern?

Margot Robbie: Aceasta este versiunea lui Emerald Fennell pentru „La răscruce de vânturi” și este o interpretare îndrăzneață a uneia dintre cele mai mari povești de dragoste din toate timpurile, o carte pe care ea o iubește enorm și pe care o iubesc și eu. A fost adaptată și interpretată de foarte multe ori de-a lungul anilor.

Cred că ceea ce Emerald Fennell a vrut să facă a fost să recreeze sentimentul pe care i l-a oferit cartea prima dată când a citit-o, pe când avea 14 ani. Astfel, ceea ce primești cu versiunea ei este o experiență foarte emotivă și viscerală. Se concentrează foarte mult pe modul în care ceea ce se întâmplă te face să te simți. Cum le face să se simtă pe personaje ceea ce li se întâmplă și apoi, prin extensie, cum te face pe tine ca spectator să te simți.

Cred că aceasta este superputerea lui Emerald Fennell. Cred că ceea ce face ea ca regizor, lucru care pune o amprentă distinctivă și unică pe munca sa, este faptul că reușește să provoace o reacție viscerală publicului prin filmele sale. O face într-un mod diferit în acest film, dar este, așa cum am spus, o experiență foarte viscerală. Este foarte emoționant! Este foarte romantic! Și este epic! Este o poveste spusă la o scară foarte mare.

Avem cel mai bun director de imagine, cel mai bun scenograf, cel mai bun designer de costume… Fiecare șef de departament este cel mai bun în domeniul său și toți lucrează pentru a pune în aplicare viziunea lui Emerald Fennell, atât din punct de vedere artistic și cinematografic, cât și pentru a avea un impact emoțional maxim.

După cum ai spus, aceasta este o poveste care există de foarte mult timp. Ce crezi că are această poveste de dăinuie atât de mult, încât face ca acest „La răscruce de vânturi”, varianta lui Emerald Fennell, să fie un film pe care publicul trebuie să-l vadă?

– M-am întrebat de atâtea ori pe parcursul acestui proces ce are această poveste de ne face să o privim în continuare, să o examinăm, să o analizăm, să o iubim, să fim obsedați de ea și să o dezbatem la aproape două secole distanță. Răspunsul este că nu știu! Dar bănuiesc că are legătură cu cât de provocatoare sunt aceste personaje, cu cât de mult îți dorești ca lucrurile să se rezolve pentru ele, cu modul în care relația lor este atât de dificilă și complexă și, totuși, atât de simplă în același timp. Te simți atât de atras de poveste încât nu te poți abține.

În filmul lui Emerald Fennell, aceste personaje sunt autentice. Nu se pot abține să fie reale, deși majoritatea dintre noi am încerca să ne schimbăm atunci când iubim pe cineva, pentru a fi ceea ce acea persoană își dorește sau are nevoie. Dar aceste personaje nu fac asta, nu-i așa?

– Da. E amuzant. E ca și cum toți sunt incapabili de compromis. Niciunul dintre aceste personaje nu pare să-și ajusteze personalitatea în funcție de circumstanțe. Pur și simplu merg înainte cu toate defectele și idiosincraziile lor, ceea ce are un efect dăunător în multe cazuri. Sunt cu adevărat ele însele și sunt personaje extrem de distinctive. Și cred că, din nou, în versiunea lui Emerald Fennell, ea a extras cele mai importante trăsături ale lui Cathy și Heathcliff din carte și le-a infuzat în aceste personaje pe care le vedeți pe ecran.

Margot Robbie este și producător al filmului

În calitate de producător, care a fost prima ta reacție când ai primit scenariul lui Emerald Fennell?

– Ei bine, a fost primul contact cu povestea „La răscruce de vânturi”. Nu citisem niciodată cartea, iar când Emerald Fennell a spus, la începutul procesului „Voi face «La răscruce de vânturi»”, am ales să nu mai citesc cartea. Am vrut ca versiunea ei de scenariu să fie primul lucru pe care îl experimentez, fără să am vreo prejudecată legată de ceea ce știam din carte. În acest fel am putut să privesc scenariul strict ca un producător și să-l văd exact așa cum era scris și cum urma să apară pe ecran.

Așadar am citit scenariul și a fost prima mea interacțiune cu Cathy, Heathcliff și această lume. Nu aveam nicio preconcepție, în afară de faptul că știam că este un clasic al literaturii. Iar scriitura lui Emerald Fennell, fie că scrie o poveste de dragoste sau una de răzbunare, este atât de captivantă și de bine construită. Este cu adevărat un scenarist genial. Nu am putut lăsa scenariul din mână și m-am simțit schimbată după ce l-am citit. În primul rând, hohoteam de plâns, dar nu mă puteam abține să nu retrăiesc părți din scenariu. Reveneam mereu la el, dorindu-mi să-l experimentez din nou.

Apoi, evident, am citit și cartea, odată ce am simțit că filmul era deja consolidat în mintea mea, iar lectura cărții a fost, de asemenea, o experiență incredibilă. Ador cartea, o iubesc profund și am citit-o de câteva ori deja. E amuzant, pentru că mi-a rămas întipărit ceva ce a spus Emerald Fennell: că această carte are o abilitate aproape magică, un truc prin care se schimbă de fiecare dată când o citești. Cred că acesta este un alt motiv pentru care este încă studiată și adorată după aproape două secole.

Ai citit prima dată scenariul ca producător, dar ești actriță și nu te-ai putut abține să nu o privești pe Cathy și prin această prismă?

– Da, citeam scenele, dar nu mă puteam opri din a-i rosti replicile în mintea mea și a mă gândi cum aș juca-o. Ceea ce cred că oricum fac adesea când citesc scenarii. Dar a fost ceva special… Când am terminat scenariul, mi-am spus: „Uau, actrița care o va juca pe Cathy… acesta va avea un rol excepțional”! Gândesc asta de multe ori când citesc scenarii pe care le producem, pentru că vreau să dezvoltăm roluri excepționale pentru actrițe și actori. Mă entuziasmează ideea de a sta pe margine și de a privi cum se formează acea distribuție. Dar, în cazul lui Cathy, nu știu, a fost o atracție diferită și chiar am dezbătut cu mine însămi dacă ar trebui să mă propun pentru rol.

În final m-am gândit: „Ei bine, aș regreta dacă n-aș spune nimic”, desigur. Dar am vrut ca decizia să fie a lui Emerald Fennell. Nu am vrut să mă entuziasmez prea tare și să mă îndrăgostesc de rol ca actriță fără să am acea discuție cu ea. Și a fost o conversație destul de scurtă, sincer. Ea a râs când i-am spus: „Nu trebuie să mă alegi pe mine!”. Și a răspuns: „Ar fi genial să fii tu”. Eram dornică să profit de ocazia de a lucra cu Emerald Fennell în fața camerei, după ce am lucrat cu ea ca producător, la două dintre filmele ei anterioare.

The world premiere of Warner Bros. Pictures “Wuthering Heights,” at TCL Chinese Theatre, in Hollywood, California, January 28, 2026.Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 13

Știai că ar fi fost sinceră cu tine dacă nu ar fi simțit la fel?

– Da, avem o relație de muncă extraordinară. Amândouă muncim din greu. Suntem genul de persoane care trec direct la subiect, lucru necesar în branșa noastră. Da, ea este mereu sinceră cu mine și la fel eu sunt mereu sinceră cu ea. Așa că am știut că este o conversație sigură.

Jacob Elordi… Știu că Emerald Fennell l-a avut în minte de la bun început. Spune-mi despre el ca actor în acest rol, ca partener de scenă. Ce l-a făcut perfect pentru Heathcliff?

– Emerald Fennell a scris rolul lui Heathcliff avându-l pe Jacob Elordi în minte, deoarece a spus că seamănă cu ilustrația lui Heathcliff de pe coperta cărții pe care a citit-o când era adolescentă, ceea ce mi se pare adorabil.

Pentru mine, Heathcliff reprezintă o întreagă linie de actori. Adică, așa mă gândesc la multe personaje, la actorii care le-au jucat anterior și care au onorat acea moștenire. Mi se pare potrivit ca Jacob Elordi să-l joace pe Heathcliff, având în vedere că eu cred că va fi unul dintre marii actori ai generației noastre. Deja demonstrează asta!

Și e amuzant, acum că am făcut filmul. El pur și simplu este Heathcliff pentru mine. Nu mă pot gândi la altcineva! Îl voi asocia mereu cu acest rol. A întruchipat personajul atât de perfect încât acum nici nu-mi pot imagina pe altcineva.

Cum crede actrița că vor comenta fanii pelicula

Despre ce crezi că vor vorbi spectatorii după ce vor ieși din sala de cinema, după ce vor vedea „La răscruce de vânturi”?

– Cred că vor fi surprinși. Cred că unii s-ar putea aștepta la un film de epocă mai tradițional, iar acesta cu siguranță nu este așa. Alții se așteaptă la ceva foarte „picant” și provocator. Și este așa în anumite locuri! Dar este mult mai emoționant și evocator decât este provocator. Cred că oamenii vor fi surprinși de cât de tare îi va absorbi povestea de dragoste. Cred că vor fi uimiți de aspectul vizual, de imagine, de scenografie, de costume…

Designul, în general îți taie răsuflarea. Cred că mai ales cei care îl vor vedea pe marele ecran vor rămâne cu acele imagini întipărite în minte pentru restul vieții.

Dar cred că, mai mult decât orice, este această poveste de dragoste care te lovește atât de profund și cred că a trecut mult timp de când nu am mai avut o astfel de poveste pe ecran, una care să te facă să simți atât de mult. Cred că principalul lucru pe care îl vor spune oamenii va fi: „Nu m-am mai simțit așa de mult timp!”. Ceea ce este captivant.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Incendiu puternic în București: o femeie a murit și un bărbat a fost rănit, după ce patru mașini au luat foc în sectorul 6
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Unica.ro
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își duc relația la un nou nivel. Ce au dezvăluit apropiații lor
Elle.ro
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își duc relația la un nou nivel. Ce au dezvăluit apropiații lor
gsp
Vedeta-model la Jocurile Olimpice a câștigat peste 20 de milioane de dolari, doar 1% din premii!
GSP.RO
Vedeta-model la Jocurile Olimpice a câștigat peste 20 de milioane de dolari, doar 1% din premii!
Ce schimbare! La 40 de ani, fosta mare campioană din tenis e de nerecunoscut și a început o viață nouă
GSP.RO
Ce schimbare! La 40 de ani, fosta mare campioană din tenis e de nerecunoscut și a început o viață nouă
Parteneri
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
Libertateapentrufemei.ro
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
Avantaje.ro
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie
Tvmania.ro
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie

Alte știri

De ce să-ți scoți alunițele iarna. Dr. Raluca Radu, medic dermatolog, explică riscurile și semnele de alarmă
Știri România 13:52
De ce să-ți scoți alunițele iarna. Dr. Raluca Radu, medic dermatolog, explică riscurile și semnele de alarmă
Locatarii unei clădiri istorice din centrul Timișoarei, în culmea disperării, din cauza restanțelor la întreținere ale primăriei: „Ne rugăm de ei și ne ignoră. Este un abuz”
Exclusiv
Știri România 13:00
Locatarii unei clădiri istorice din centrul Timișoarei, în culmea disperării, din cauza restanțelor la întreținere ale primăriei: „Ne rugăm de ei și ne ignoră. Este un abuz”
Parteneri
„Nu mai e ca înainte”. Mărturiile românilor dintr-o țară europeană renumită până de curând pentru nivelul de trai
Adevarul.ro
„Nu mai e ca înainte”. Mărturiile românilor dintr-o țară europeană renumită până de curând pentru nivelul de trai
Mihai Stoica anunță un scenariu „horror” pentru FCSB în lupta la play-off: „Putem câștiga degeaba ultimele 4 meciuri”
Fanatik.ro
Mihai Stoica anunță un scenariu „horror” pentru FCSB în lupta la play-off: „Putem câștiga degeaba ultimele 4 meciuri”
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Financiarul.ro
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Ce crede, de fapt, Andreea Esca despre faptul că fiul ei, Aris, a acceptat să participe la Survivor România 2026, show-ul difuzat de Antena 1: „Nu pot să fiu decât foarte mândră”
Elle.ro
Ce crede, de fapt, Andreea Esca despre faptul că fiul ei, Aris, a acceptat să participe la Survivor România 2026, show-ul difuzat de Antena 1: „Nu pot să fiu decât foarte mândră”
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Cadou spectaculos de Valentine’s Day pentru Gabriela Prisăcariu. Cum și-a surprins Dani Oțil soția
Stiri Mondene 14:10
Cadou spectaculos de Valentine’s Day pentru Gabriela Prisăcariu. Cum și-a surprins Dani Oțil soția
Motivul pentru care Andreea Bălan stă la masa juriului Eurovision România și nu concurează: „Sunt relevantă și am ce să spun”
Exclusiv
Stiri Mondene 14:00
Motivul pentru care Andreea Bălan stă la masa juriului Eurovision România și nu concurează: „Sunt relevantă și am ce să spun”
Parteneri
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
TVMania.ro
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
Oraşul care a cumpărat toalete la preţ de garsonieră le schimbă. Cele noi costă "doar" cât o maşină
ObservatorNews.ro
Oraşul care a cumpărat toalete la preţ de garsonieră le schimbă. Cele noi costă "doar" cât o maşină
Parteneri
Sud-coreeanca Gaon Choi intră în istorie: la 17 ani, cea mai tânără campioană olimpică la disciplina sa + o poveste emoționantă despre prietenie
GSP.ro
Sud-coreeanca Gaon Choi intră în istorie: la 17 ani, cea mai tânără campioană olimpică la disciplina sa + o poveste emoționantă despre prietenie
Noua motorizare de la Dacia se poate comanda și în România » Toate informațiile despre prețuri și echipări
GSP.ro
Noua motorizare de la Dacia se poate comanda și în România » Toate informațiile despre prețuri și echipări
Parteneri
Întoarcerea regelui petrolului african după 17 ani de la căderea lui Gaddafi a sfârșit printr-un mare eșec
Mediafax.ro
Întoarcerea regelui petrolului african după 17 ani de la căderea lui Gaddafi a sfârșit printr-un mare eșec
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
StirileKanalD.ro
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Wowbiz.ro
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani
KanalD.ro
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani

Politic

Ilie Bolojan, prima reacție după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Un cost necesar pentru a construi o economie solidă”
Politică 11:31
Ilie Bolojan, prima reacție după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Un cost necesar pentru a construi o economie solidă”
Intrarea României în recesiune tehnică este „o ruşine pentru întreaga Coaliţie”, spune Grindeanu. „PSD are partea sa de vină”
Politică 11:20
Intrarea României în recesiune tehnică este „o ruşine pentru întreaga Coaliţie”, spune Grindeanu. „PSD are partea sa de vină”
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
Fanatik.ro
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată