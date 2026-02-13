Într-o interpretare originală și frapantă a celei mai cunoscute povești de dragoste, filmul „La răscruce de vânturi” îi are în rolurile principale pe Margot Robbie în rolul lui Cathy și pe Jacob Elordi ca Heathcliff, doi tineri din lumi diferite a căror dragoste interzisă devine otravă într-o poveste de iubire memorabilă, plină de dorință și nebunie.

Noua versiune „La răscruce de vânturi” este o experiență emotivă și viscerală

Regizat de Emerald Fennerll, filmul „La răscruce de vânturi” a ajuns în cinematografele din România pe 11 februarie 2026, iar Libertatea a obținut un interviu cu actrița Margot Robbie, în care aceasta ne vorbește despre celebra peliculă.

Libertatea: Cum reușește această interpretare a romanului clasic „La răscruce de vânturi” să fie o versiune sexy, stilată și nouă pentru publicul modern?

Margot Robbie: Aceasta este versiunea lui Emerald Fennell pentru „La răscruce de vânturi” și este o interpretare îndrăzneață a uneia dintre cele mai mari povești de dragoste din toate timpurile, o carte pe care ea o iubește enorm și pe care o iubesc și eu. A fost adaptată și interpretată de foarte multe ori de-a lungul anilor.

Cred că ceea ce Emerald Fennell a vrut să facă a fost să recreeze sentimentul pe care i l-a oferit cartea prima dată când a citit-o, pe când avea 14 ani. Astfel, ceea ce primești cu versiunea ei este o experiență foarte emotivă și viscerală. Se concentrează foarte mult pe modul în care ceea ce se întâmplă te face să te simți. Cum le face să se simtă pe personaje ceea ce li se întâmplă și apoi, prin extensie, cum te face pe tine ca spectator să te simți.

Cred că aceasta este superputerea lui Emerald Fennell. Cred că ceea ce face ea ca regizor, lucru care pune o amprentă distinctivă și unică pe munca sa, este faptul că reușește să provoace o reacție viscerală publicului prin filmele sale. O face într-un mod diferit în acest film, dar este, așa cum am spus, o experiență foarte viscerală. Este foarte emoționant! Este foarte romantic! Și este epic! Este o poveste spusă la o scară foarte mare.

Avem cel mai bun director de imagine, cel mai bun scenograf, cel mai bun designer de costume… Fiecare șef de departament este cel mai bun în domeniul său și toți lucrează pentru a pune în aplicare viziunea lui Emerald Fennell, atât din punct de vedere artistic și cinematografic, cât și pentru a avea un impact emoțional maxim.

– După cum ai spus, aceasta este o poveste care există de foarte mult timp. Ce crezi că are această poveste de dăinuie atât de mult, încât face ca acest „La răscruce de vânturi”, varianta lui Emerald Fennell, să fie un film pe care publicul trebuie să-l vadă?

– M-am întrebat de atâtea ori pe parcursul acestui proces ce are această poveste de ne face să o privim în continuare, să o examinăm, să o analizăm, să o iubim, să fim obsedați de ea și să o dezbatem la aproape două secole distanță. Răspunsul este că nu știu! Dar bănuiesc că are legătură cu cât de provocatoare sunt aceste personaje, cu cât de mult îți dorești ca lucrurile să se rezolve pentru ele, cu modul în care relația lor este atât de dificilă și complexă și, totuși, atât de simplă în același timp. Te simți atât de atras de poveste încât nu te poți abține.

– În filmul lui Emerald Fennell, aceste personaje sunt autentice. Nu se pot abține să fie reale, deși majoritatea dintre noi am încerca să ne schimbăm atunci când iubim pe cineva, pentru a fi ceea ce acea persoană își dorește sau are nevoie. Dar aceste personaje nu fac asta, nu-i așa?

– Da. E amuzant. E ca și cum toți sunt incapabili de compromis. Niciunul dintre aceste personaje nu pare să-și ajusteze personalitatea în funcție de circumstanțe. Pur și simplu merg înainte cu toate defectele și idiosincraziile lor, ceea ce are un efect dăunător în multe cazuri. Sunt cu adevărat ele însele și sunt personaje extrem de distinctive. Și cred că, din nou, în versiunea lui Emerald Fennell, ea a extras cele mai importante trăsături ale lui Cathy și Heathcliff din carte și le-a infuzat în aceste personaje pe care le vedeți pe ecran.

Margot Robbie este și producător al filmului

– În calitate de producător, care a fost prima ta reacție când ai primit scenariul lui Emerald Fennell?

– Ei bine, a fost primul contact cu povestea „La răscruce de vânturi”. Nu citisem niciodată cartea, iar când Emerald Fennell a spus, la începutul procesului „Voi face «La răscruce de vânturi»”, am ales să nu mai citesc cartea. Am vrut ca versiunea ei de scenariu să fie primul lucru pe care îl experimentez, fără să am vreo prejudecată legată de ceea ce știam din carte. În acest fel am putut să privesc scenariul strict ca un producător și să-l văd exact așa cum era scris și cum urma să apară pe ecran.

Așadar am citit scenariul și a fost prima mea interacțiune cu Cathy, Heathcliff și această lume. Nu aveam nicio preconcepție, în afară de faptul că știam că este un clasic al literaturii. Iar scriitura lui Emerald Fennell, fie că scrie o poveste de dragoste sau una de răzbunare, este atât de captivantă și de bine construită. Este cu adevărat un scenarist genial. Nu am putut lăsa scenariul din mână și m-am simțit schimbată după ce l-am citit. În primul rând, hohoteam de plâns, dar nu mă puteam abține să nu retrăiesc părți din scenariu. Reveneam mereu la el, dorindu-mi să-l experimentez din nou.

Apoi, evident, am citit și cartea, odată ce am simțit că filmul era deja consolidat în mintea mea, iar lectura cărții a fost, de asemenea, o experiență incredibilă. Ador cartea, o iubesc profund și am citit-o de câteva ori deja. E amuzant, pentru că mi-a rămas întipărit ceva ce a spus Emerald Fennell: că această carte are o abilitate aproape magică, un truc prin care se schimbă de fiecare dată când o citești. Cred că acesta este un alt motiv pentru care este încă studiată și adorată după aproape două secole.

– Ai citit prima dată scenariul ca producător, dar ești actriță și nu te-ai putut abține să nu o privești pe Cathy și prin această prismă?

– Da, citeam scenele, dar nu mă puteam opri din a-i rosti replicile în mintea mea și a mă gândi cum aș juca-o. Ceea ce cred că oricum fac adesea când citesc scenarii. Dar a fost ceva special… Când am terminat scenariul, mi-am spus: „Uau, actrița care o va juca pe Cathy… acesta va avea un rol excepțional”! Gândesc asta de multe ori când citesc scenarii pe care le producem, pentru că vreau să dezvoltăm roluri excepționale pentru actrițe și actori. Mă entuziasmează ideea de a sta pe margine și de a privi cum se formează acea distribuție. Dar, în cazul lui Cathy, nu știu, a fost o atracție diferită și chiar am dezbătut cu mine însămi dacă ar trebui să mă propun pentru rol.

În final m-am gândit: „Ei bine, aș regreta dacă n-aș spune nimic”, desigur. Dar am vrut ca decizia să fie a lui Emerald Fennell. Nu am vrut să mă entuziasmez prea tare și să mă îndrăgostesc de rol ca actriță fără să am acea discuție cu ea. Și a fost o conversație destul de scurtă, sincer. Ea a râs când i-am spus: „Nu trebuie să mă alegi pe mine!”. Și a răspuns: „Ar fi genial să fii tu”. Eram dornică să profit de ocazia de a lucra cu Emerald Fennell în fața camerei, după ce am lucrat cu ea ca producător, la două dintre filmele ei anterioare.

– Știai că ar fi fost sinceră cu tine dacă nu ar fi simțit la fel?

– Da, avem o relație de muncă extraordinară. Amândouă muncim din greu. Suntem genul de persoane care trec direct la subiect, lucru necesar în branșa noastră. Da, ea este mereu sinceră cu mine și la fel eu sunt mereu sinceră cu ea. Așa că am știut că este o conversație sigură.

– Jacob Elordi… Știu că Emerald Fennell l-a avut în minte de la bun început. Spune-mi despre el ca actor în acest rol, ca partener de scenă. Ce l-a făcut perfect pentru Heathcliff?

– Emerald Fennell a scris rolul lui Heathcliff avându-l pe Jacob Elordi în minte, deoarece a spus că seamănă cu ilustrația lui Heathcliff de pe coperta cărții pe care a citit-o când era adolescentă, ceea ce mi se pare adorabil.

Pentru mine, Heathcliff reprezintă o întreagă linie de actori. Adică, așa mă gândesc la multe personaje, la actorii care le-au jucat anterior și care au onorat acea moștenire. Mi se pare potrivit ca Jacob Elordi să-l joace pe Heathcliff, având în vedere că eu cred că va fi unul dintre marii actori ai generației noastre. Deja demonstrează asta!

Și e amuzant, acum că am făcut filmul. El pur și simplu este Heathcliff pentru mine. Nu mă pot gândi la altcineva! Îl voi asocia mereu cu acest rol. A întruchipat personajul atât de perfect încât acum nici nu-mi pot imagina pe altcineva.

Cum crede actrița că vor comenta fanii pelicula

– Despre ce crezi că vor vorbi spectatorii după ce vor ieși din sala de cinema, după ce vor vedea „La răscruce de vânturi”?

– Cred că vor fi surprinși. Cred că unii s-ar putea aștepta la un film de epocă mai tradițional, iar acesta cu siguranță nu este așa. Alții se așteaptă la ceva foarte „picant” și provocator. Și este așa în anumite locuri! Dar este mult mai emoționant și evocator decât este provocator. Cred că oamenii vor fi surprinși de cât de tare îi va absorbi povestea de dragoste. Cred că vor fi uimiți de aspectul vizual, de imagine, de scenografie, de costume…

Designul, în general îți taie răsuflarea. Cred că mai ales cei care îl vor vedea pe marele ecran vor rămâne cu acele imagini întipărite în minte pentru restul vieții.

Dar cred că, mai mult decât orice, este această poveste de dragoste care te lovește atât de profund și cred că a trecut mult timp de când nu am mai avut o astfel de poveste pe ecran, una care să te facă să simți atât de mult. Cred că principalul lucru pe care îl vor spune oamenii va fi: „Nu m-am mai simțit așa de mult timp!”. Ceea ce este captivant.

