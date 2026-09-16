Patru români au ajuns sub anchetă în Spania, fiind acuzați de furt calificat, după ce au fost opriți de agenții Gărzii Civile din provincia Zamora. În urma unui control de rutină efectuat asupra autovehiculului în care se aflau, polițiștii au descoperit în portbagaj opt saci din plastic plini cu sârmă de cupru arsă, relatează Zamora 3.0.

Operațiunea s-a lăsat cu arestarea unuia dintre pasageri și cu sechestrarea mașinii, după ce s-a constatat că șoferul consumase substanțe interzise.

Manevre suspecte pe autostradă și saci plini cu metal

Incidentul s-a petrecut pe autostrada CL-612, pe raza municipiului Villalpando, în cadrul unei acțiuni de rutină desfășurate pentru menținerea siguranței publice.

Potrivit publicației locale Zamora 3.0, atenția polițiștilor a fost atrasă de manevrele ezitante și suspecte efectuate de conducătorul auto în momentul în care s-a apropiat de punctul de control.

După oprirea mașinii și legitimarea celor patru bărbați, agenții au trecut la verificarea vehiculului.

În portbagaj, aceștia au găsit opt saci mari de plastic care conțineau o cantitate impresionantă de cabluri de cupru curățate de învelișul protector din plastic.

Primele cercetări au arătat că sârma fusese secționată și arsă direct cu un arzător cu flacără pentru îndepărtarea izolației.

Întrebați despre originea încărcăturii, suspecții au susținut că metalul reprezintă un surplus de materiale rămas de la un șantier de construcții, oferit de proprietarul unei clădiri.

Totuși, niciunul dintre cei patru nu a putut prezenta documente de proveniență, facturi sau date de contact ale persoanei care le-ar fi dat materialele, motiv pentru care toți au fost duși la secția de poliție pentru audieri.

Verificările efectuate în bazele de date ale poliției au scos la iveală detalii extrem de grave.

Unul dintre pasagerii români figura cu trei mandate de arestare emise pe numele său de instanțele spaniole, dintre care unul prevedea percheziționarea, reținerea și aducerea sa imediată în fața judecătorului.

În consecință, bărbatul a fost reținut pe loc pentru a fi predat autorităților judiciare.

Totodată, testarea șoferului cu aparatul drugtest a indicat rezultate pozitive pentru consumul de cocaină și THC (canabis).

Întrucât niciunul dintre ceilalți trei ocupanți nu poseda un permis de conducere valabil, Garda Civilă a dispus ridicarea și indisponibilizarea vehiculului.

Mașina va rămâne în custodia poliției până când va fi preluată de un conducător auto autorizat sau până la clarificarea situației juridice a șoferului.