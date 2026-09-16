După succesul remarcabil obținut cu thrillerul „Weapons” și lungmetrajul „Barbarian”, regizorul Zach Cregger revine pe marile ecrane cu o nouă adaptare a celebrei francize de jocuri video „Resident Evil”, relatează site-ul în limba spaniolă dedicat filmelor și televiziunii, Espinof.

Deși piața a văzut numeroase încercări în trecut — de la seria de șase filme cu Milla Jovovich până la pelicula din 2021 și producția Netflix rapid anulată —, noua viziune cinematografică reușește să surprindă plăcut atât criticii de film, cât și publicul larg.

O poveste periferică în Raccoon City

Pentru acest proiect, Cregger s-a aliat cu scenaristul Shay Hatten, cunoscut pentru „Army of the Dead”.

Deși regizorul a recunoscut că jocul video „Resident Evil 2” a reprezentat principala sa sursă de inspirație, filmul nu reprezintă o ecranizare fidelă sau directă a intrigii clasice. În schimb, scenariul urmărește o poveste periferică plasată în mijlocul haosului din Raccoon City.

Protagonistul, interpretat senzațional de actorul Austin Abrams, este un curier care trebuie să finalizeze o livrare extrem de importantă chiar în momentul în care epidemia de zombi scapă complet de sub control.

Odiseea prin care trece personajul aduce aminte de ritmul alert din filmele de cult precum „After Hours”, dar transpuse într-un decor apocaliptic plin de creaturi monstruoase și momente sangvinoase ce aduc un omagiu operelor clasice de groază, precum „The Thing”.

Echilibru perfect între acțiune, comedie și suspans

Unul dintre elementele distinctive ale noii producții este modul în care combină tensiunea extremă cu umorul de situație.

Cu o durată compactă de sub 90 de minute, pelicula nu irosește niciun moment, menținând spectatorul într-o stare de alertă constantă încă din primele secvențe.

Jocul actoricesc al lui Abrams și măiestria regizorală a lui Cregger reușesc să mențină un echilibru fin, prevenind dezechilibrele tonale ce ar fi putut afecta atmosfera de groază.

Libertăți artistice care ar putea dezbina fanii

Deși noua adaptare se conturează ca fiind una dintre cele mai captivante producții ale anului pe zona de divertisment, abordarea liberă a materialului sursă ar putea stârni nemulțumiri în rândul comunității de jucători care căutau o fidelitate absolută față de jocurile Capcom.