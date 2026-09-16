Al treilea scenariu al lui Kelemen Hunor pentru deblocarea crizei politice: „Oameni care au lucrat și cu PSD, și cu PNL”

Kelemen Hunor propune o a treia soluție pentru deblocarea crizei politice din România: un guvern format din funcționari cu experiență care au lucrat atât cu PSD, cât și cu PNL. Liderul UDMR a venit cu această soluție într-un context în care încă nu s-a ajuns la un consens privind desemnarea unui prim-ministru. Reamintim că Nicușor Dan a chemat partidele la consultări pentru desemnarea noului prim-ministru.

Kelemen Hunor propune a treia variantă pentru noul guvern

Liderul UDMR sugerează o „cale de mijloc” între un guvern politic și unul tehnocrat, bazată pe experți cu vechime de 25–30 de ani în administrație. Aceștia ar avea experiență și autoritate pentru a colabora cu ambele partide mari, mai precizează Kelemen Hunor.

„Astăzi vorbim despre un Guvern politic, în jurul PSD, un premier, aici n-am nicio idee pe cine va desemna președintele. După aceea, urmează a doua variantă, ce spunea data trecută domnul Bolojan, un guvern tehnocrat”, a explicat Kelemen Hunor la Parlament, potrivit News.ro.

Kelemen Hunor spune că această a treia variantă ar reprezenta o cale de mijloc: „Asta înseamnă un guvern alcătuit din oameni, funcționari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, directori generali, secretari generali adjuncți care au lucrat și cu PSD, și cu PNL, care cunosc domeniul, care au autoritate, au experiență”.

Potrivit liderului UDMR, această soluție ar putea contribui la apropierea celor două partide mari și la ieșirea din impasul politic actual.

Nicușor Dan a chemat partidele la consultări la Palatul Cotroceni

Nicușor Dan va organiza o serie de consultări oficiale cu liderii partidelor în cursul zilei de 17 septembrie, la Cotroceni. Scopul întâlnirilor este desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru.

Conform programului transmis de Administrația Prezidențială, discuțiile vor începe la ora 9.00 și se vor desfășura pe parcursul întregii zile. Calendarul întâlnirilor a fost deja stabilit, iar delegațiile vor fi primite într-o ordine clară. Primii care vor intra la consultări sunt reprezentanții Partidului Social Democrat (PSD), urmați de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), la ora 9.30, și de Partidul Național Liberal (PNL), la ora 10.00.

În continuare, președintele va discuta cu Uniunea Salvați România (USR) la ora 10.30, iar la ora 11.00 este rândul Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR). La ora 11.30, Administrația Prezidențială a programat întâlnirea cu reprezentanții Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale.

După-amiaza, rundele de consultări vor continua. La ora 12.00 vor fi primiți liderii Partidului S.O.S. România, urmați de Partidul Oamenilor Tineri (POT) la ora 12.30. Discuțiile vor continua cu grupul Uniți pentru România, la ora 13.00, și grupul PACE – Întâi România, la ora 13.30. Consultările se vor încheia la ora 14.00, când președintele se va întâlni cu parlamentarii neafiliați.

Președintele ar putea desemna noul prim-ministru după consultările de la Cotroceni

După finalizarea acestor discuții, Nicușor Dan urmează să analizeze propunerile primite de la partide și să anunțe persoana desemnată pentru formarea noului guvern.