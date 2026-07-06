Într-un mesaj distribuit pe X, Andrii Sîbiha a transmis că apreciază „foarte mult poziția principială a României și contribuția sa la consolidarea securității în regiunea noastră” și a mulțumit țării noastre „pentru sprijinul său constant și solidaritatea cu Ucraina”.

În ceea ce privește discuția cu Oana Țoiu, șeful diplomației ucrainene a subliniat că a informat-o despre „situația de securitate de la fața locului” și „nevoia urgentă a Ucrainei de a-și proteja” spațiul aerian. „Consolidarea scutului aerian al Ucrainei înseamnă salvarea de vieți omenești și sporirea securității întregii regiuni a Mării Negre și a Europei”, a afirmat el.

Kievul și Bucureștiul își doresc o Europă sigură

„Am discutat despre pașii următori pentru aprofundarea cooperării Ucraina-România, cu un accent deosebit pe securitatea regională, proiectele bilaterale practice și sprijinul continuu pentru Ucraina.

De asemenea, am discutat despre procesul de aderare a Ucrainei la UE. I-am mulțumit României pentru sprijinul său constant și am subliniat importanța menținerii impulsului aderării noastre la UE. Ucraina realizează reformele necesare, în pofida agresiunii continue a Rusiei”, a transmis șeful diplomației ucrainene.

În încheiere, Andrii Sîbiha a anunțat că a convenit cu Oana Țoiu ca Bucureștiul și Kievul „să lucreze împreună la consolidarea parteneriatului, creșterea presiunii asupra Rusiei și promovarea obiectivului nostru comun de a avea o Europă sigură, puternică și unită”.

Oana Țoiu: „Atacurile Rusiei nu sunt semne de putere”

Rusia a lansat noaptea trecută un nou atac aerian cu drone și rachete asupra Kievului. Mai multe clădiri rezidențiale au fost lovite și cel puțin 15 persoane au murit în urma bombardamentelor.

„Aceste atacuri barbare împotriva țintelor civile au lăsat în urmă moarte, suferință fără sens, mizerie și devastare. Un model de inumanitate și distrugere care însoțește fiecare decizie deliberată pe care Rusia o ia atunci când își desfășoară războiul ilegal de agresiune împotriva Ucrainei”, a condamnat Oana Țoiu pe contul său de X.

„Aceste atacuri nu sunt semne de putere, ci de disperare și slăbiciune din partea Rusiei. Rusia trebuie să înțeleagă că nu poate câștiga. Nu face decât să înrăutățească rezultatul atât pentru Ucraina, cât și pentru propria populație”, a subliniat șefa diplomației române.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE