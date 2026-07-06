„Da, discut în mod regulat cu președintele Statelor Unite”

Evenimentul, care pune sub semnul întrebării independența totală a arbitrajului și a comisiilor sportive, a stârnit un val de critici vehemente la nivel global. Infantino a încercat însă să minimizeze impactul deciziei.

„Am văzut comentariile publice referitoare la decizia Comisiei de Disciplină independente a FIFA privind suspendarea lui Folarin Balogun și aș dori să reafirm un principiu fundamental al FIFA. Organele judiciare ale FIFA sunt independente. Acestea funcționează autonom, aplică Codul Disciplinar FIFA și decid cazurile pe baza regulilor aplicabile și a faptelor specifice care le sunt prezentate. Independența lor este esențială pentru credibilitatea și integritatea fotbalului, iar acest lucru trebuie respectat întotdeauna”, potrivit Gazzetta dello Sport.

În continuare, șeful FIFA spune: „Da, discut în mod regulat cu președintele Statelor Unite despre aspecte legate de Cupa Mondială FIFA și, în această situație, am primit un apel din partea președintelui Donald Trump, la fel cum primesc apeluri de la șefi de stat, oficiali guvernamentali, reprezentanți ai fotbalului și directori din mediul de afaceri din întreaga lume pe numeroase subiecte diferite”.

„Dacă ne place sau nu o decizie este irelevant”

Totodată, Infantino arată: „În timpul conversației noastre, am explicat că exista un proces juridic în desfășurare în cadrul organelor judiciare independente ale FIFA și că acest caz urma să fie decis, la momentul potrivit, de organismele competente. Așa funcționează sistemul FIFA și acesta este un principiu pe care îl voi susține întotdeauna”.

În comunicatul oficial se mai precizează: „Ceea ce fac întotdeauna însă este să respect aceste decizii și autonomia organismelor care le iau. Dacă, la nivel personal, ne place sau nu o decizie este irelevant. Respectul pentru instituțiile independente și pentru statul de drept este cel care protejează, în permanență, integritatea competițiilor noastre și credibilitatea FIFA”.

FIFA comunică și nu explică, în timp ce Donald Trump exultă

UEFA acuză FIFA de încălcarea unei „linii roșii” prin anularea cartonașului roșu acordat jucătorului american Folarin Balogun în timpul Cupei Mondiale din 2026 și condamnă o decizie „fără precedent, de neînțeles și nejustificabilă”, relatează AFP.

FIFA a anunțat într-un comunicat laconic publicat duminică faptul că a suspendat penalizarea aplicată lui Folarin Balogun, eliminat în meciul din șaisprezecimile de finală împotriva Bosniei și Herțegovina, și jucătorul va fi în cele din urmă eligibil să joace împotriva Belgiei.

Această decizie, fără precedent din 1962 încoace la un campionat mondial de fotbal, a stârnit un val de indignare, mai ales după ce s-a aflat că Donald Trump a intervenit pe lângă Gianni Infantino.

Donald Trump a sărbătorit anularea cartonaşului roşu, la scurt timp după publicarea comunicatului. „Mulţumesc FIFA pentru că a făcut ceea ce era corect şi a reparat o mare nedreptate!”, a reacționat președintele american pe contul său de Truth Social.

Între timp, Donald Trump a confirmat că a intervenit pe lângă FIFA pentru anularea cartonașului roșu.







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