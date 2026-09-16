Bianca Drăgușanu a mers marți, 15 septembrie, la capela unde a fost depus trupul neînsuflețit al Mădălinei Apostol. Vedeta a venit să își ia rămas bun de la prietena sa și să fie alături de familia acesteia în aceste momente dificile.

Moartea Mădălinei Apostol a provocat reacții în rândul celor care au cunoscut-o. Printre persoanele care au venit să își ia rămas bun se numără și Bianca Drăgușanu, care a avut o relație apropiată cu aceasta de mai mulți ani.

Marți, 15 septembrie, trupul neînsuflețit al Mădălinei Apostol a fost depus la capelă, iar familia și apropiații au început să se adune pentru a-i aduce un ultim omagiu. Bianca Drăgușanu a ajuns la capelă pentru a fi alături de familia prietenei sale și pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Când a ajuns la capelă, Bianca Drăgușanu a izbucnit în lacrimi și și-a îmbrățișat prietenele, care erau deja prezente acolo. Fosta soție a lui Victor Slav a venit cu un buchet de trandafiri albi, un ultim omagiu pentru prietena sa Mădălina Apostol. Bianca a purtat ochelari de soare și haine negre.

„Era foarte frumoasă”, a spus Bianca Drăgușanu printre lacrimi, după ce a intrat în capelă.

Bianca Drăgușanu, profund afectată de moartea prietenei sale

Bianca Drăgușanu a fost profund afectată de vestea dispariției Mădălinei Apostol. La scurt timp după ce a aflat despre moartea acesteia, vedeta a transmis un mesaj pe rețelele de socializare.

„Odihnește-te în pace, Mădălina Apostol! Ai fost minunată, dar nu m-aș fi putut gândi vreodată că ai să pleci așa”, a scris Bianca Drăgușanu pe Instagram.

Ulterior, aceasta a vorbit și despre șocul provocat de vestea primită. „Nu pot să mă gândesc la Mădălina la trecut, îmi e foarte greu să îmi găsesc cuvintele. Eu vreau să mi-o amintesc cum era, sufletul petrecerii, de fiecare dată. Nici nu știu ce să spun, pentru că nu mă așteptam să primesc vestea asta în această dimineață”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru cancan.ro.

Copiii Mădălinei Apostol au venit la capelă

Mădălina Apostol s-a stins din viață la vârsta de 40 de ani și a lăsat în urmă trei copii. În ultimele zile, familia și prietenii s-au reunit în jurul celor apropiați pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Printre cei care au ajuns la capelă s-au numărat și copiii Mădălinei Apostol. Aceștia au venit să își vadă mama pentru ultima dată, într-un moment dificil pentru întreaga familie.