Bianca Drăgușanu, copleșită de durere, după ce a aflat că Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi, a murit. Cele două au fost prietene bune, iar vedeta nu s-ar fi gândit niciodată că va primi o veste așa dureroasă.

„Nu pot să mă gândesc la Mădălina la trecut, îmi e foarte greu să îmi găsesc cuvintele. Eu vreau să mi-o amintesc cum era, sufletul petrecerii, de fiecare dată. Nici nu știu ce să spun, pentru că nu mă așteptam să primesc vestea asta în această dimineață”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Cancan.

Bianca Drăgușanu a făcut un gest emoționant după ce a aflat că Mădălina Apostol a murit. Ea a mers la biserică să aprindă o lumânare pentru prietena ei.

Bianca și Mădălina au fost apropiate ani întregi, iar dispariția acesteia a întristat-o profund. „Odihnește-te în pace, Mădălina Apostol! Ai fost minunată, dar nu m-aș fi putut gândi vreodată că ai să pleci așa…”, a scris Bianca Drăgușanu pe Instagram.

Nick Rădoi a confirmat, pentru CANCAN.RO, că Mădălina era bolnavă și că și-a pus capăt zilelor. Milionarul a spus că este devastat de durere.

„Da, este adevărat! Eu voi ajunge luni. S-a întâmplat acum câteva ore, la 2 dimineața. Eu nu voiam să spun nimic până nu ajung, dar s-a aflat. E adevărat că s-a sinucis. Ea era bolnavă!”, a declarat Nick Rădoi.

Din luna iulie, Mădălina Apostol s-a retras din mediul virtual, preferând discreția. Ea postase atunci câteva imagini din Mexic.

„Mădălina și-a schimbat viața. Nu mai este Mădălina pe care o știați voi, s-a schimbat și datorită mie. Când un om cunoaște două vieți, nu doar pe cea de dinainte, ci ajunge să cunoască două variante, își alege partea care este mult mai bună.