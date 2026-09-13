- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
Bianca Drăgușanu, copleșită de durere, după ce a aflat că Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi, a murit. Cele două au fost prietene bune, iar vedeta nu s-ar fi gândit niciodată că va primi o veste așa dureroasă.
„Nu pot să mă gândesc la Mădălina la trecut, îmi e foarte greu să îmi găsesc cuvintele. Eu vreau să mi-o amintesc cum era, sufletul petrecerii, de fiecare dată. Nici nu știu ce să spun, pentru că nu mă așteptam să primesc vestea asta în această dimineață”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Cancan.
Bianca Drăgușanu a făcut un gest emoționant după ce a aflat că Mădălina Apostol a murit. Ea a mers la biserică să aprindă o lumânare pentru prietena ei.
Bianca și Mădălina au fost apropiate ani întregi, iar dispariția acesteia a întristat-o profund. „Odihnește-te în pace, Mădălina Apostol! Ai fost minunată, dar nu m-aș fi putut gândi vreodată că ai să pleci așa…”, a scris Bianca Drăgușanu pe Instagram.
Nick Rădoi a confirmat, pentru CANCAN.RO, că Mădălina era bolnavă și că și-a pus capăt zilelor. Milionarul a spus că este devastat de durere.
„Da, este adevărat! Eu voi ajunge luni. S-a întâmplat acum câteva ore, la 2 dimineața. Eu nu voiam să spun nimic până nu ajung, dar s-a aflat. E adevărat că s-a sinucis. Ea era bolnavă!”, a declarat Nick Rădoi.
Din luna iulie, Mădălina Apostol s-a retras din mediul virtual, preferând discreția. Ea postase atunci câteva imagini din Mexic.
„Mădălina și-a schimbat viața. Nu mai este Mădălina pe care o știați voi, s-a schimbat și datorită mie. Când un om cunoaște două vieți, nu doar pe cea de dinainte, ci ajunge să cunoască două variante, își alege partea care este mult mai bună.
Mă bucur pentru ea și pentru schimbarea din viața ei. Locuim în Los Angeles acum, în Huntington Beach. A ales discreția în ultimii ani, la fel ca mine, pentru mai multă liniște, și e mult mai bine așa”, a spus Nick, recent, la Antena Stars.