Sicriul cu trupul neînsuflețit al Mădălinei Apostol a fost depus la capela Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, unde familia și apropiații au venit să-și ia rămas-bun.

Mădălina Apostol a murit la vârsta de 40 de ani, iar familia se pregătește acum pentru înmormântarea acesteia. Trupul neînsuflețit al vedetei a fost depus la capela Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena”.

Potrivit informațiilor prezentate de Spynews.ro, membrii familiei și apropiații au ajuns la biserică pentru a fi alături de Mădălina în ultimele sale zile înainte de înmormântare. La capelă a ajuns și preotul, iar tatăl fiicei Mădălinei Apostol i-a prezentat acestuia actele medicale.

Fiul Mădălinei Apostol, copleșit de durere

Printre cei care au ajuns la capelă s-a numărat și Tony, fiul Mădălinei Apostol. Tânărul a fost profund afectat de moartea mamei sale. Potrivit imaginilor prezentate de sursa mai sus-menționată, Tony a izbucnit în lacrimi și a ieșit din interiorul capelei, fiindu-i dificil să-și privească mama în aceste momente. Durerea familiei este cu atât mai mare cu cât Mădălina Apostol a lăsat în urmă trei copii.

Nick Rădoi s-a întors de urgență în România

Nick Rădoi, partenerul Mădălinei Apostol, a revenit în România din Statele Unite pentru a participa la funeralii. Afaceristul ar fi ajuns în țară în noaptea precedentă, în jurul orei 1:00. Mădălina Apostol urmează să fie înmormântată joi, 17 septembrie.

În ceea ce privește circumstanțele morții, informațiile prezentate public susțin că vedeta s-ar fi confruntat cu depresie severă.

Care era dorința Mădălinei Apostol pentru copiii ei

Fiul Mădălinei Apostol, Tony, a vorbit despre mama sa și despre relația pe care aceasta o avea cu cei trei copii. Tânărul a dezvăluit că una dintre cele mai mari dorințe ale mamei sale era ca frații să rămână uniți și să se sprijine reciproc.

„Și-a iubit foarte mult copiii: și pe fratele meu și pe surioara mea mai mică (...) Pentru copii, mama a făcut tot (...) Cât despre fratele meu și ceilalți apropiați ai ei, toți suntem îndurerați și să fim aproape unul de celălalt (...) Cred că și-ar fi dorit să fim uniți ca frați, asta a fost cea mai mare dorință a ei: să fim uniți ca frați, să ne înțelegem și să trăim împreună”, a declarat Tony, fiul Mădălinei Apostol, pentru Știrile Antena Stars.

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