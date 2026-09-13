Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi, a murit. Omul de afaceri este în stare de șoc

Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi, a murit la 40 de ani, iar milionarul este în stare de șoc. Omul de afaceri a confirmat vestea, însă a mărturisit că nu poate da o declarație și asta pentru că nu poate vorbi. Relația celor doi a fost una tumultuoasă, cu multe certuri și împăcări, însă, din această vară lucrurile se așezaseră în viața lor. De dragul partenerului ei, Mădălina se mutase în Mexic.

Iubita milionarului ar fi făcut un gest necugetat, iar Nick Rădoi, contactat de reporterii Spynews.ro, a oferit prima reacție în urma tragediei care l-a marcat pe viață. Milionarul a spus că este distrus de durere și nu poate oferi o declarație, întrucât nu are voce. Până acum, cauza oficială a morții nu a fost făcută publică.

Mădălina Apostol ar fi murit în jurul orei 2.00, 13 septembrie. Mai mult, în spațiul public a apărut și varianta potrivit căreia și-ar fi pus capăt zilelor.

Nu mai împărtășea cu urmăritorii fiecare pas, nu mai era prezentă ca înainte pe rețelele sociale și își ținea viața personală pentru ea.

„Sunt distrus. Nu pot să vorbesc, nu am voce”, a transmis Nick Rădoi pentru SpyNews.ro.

Din luna iulie, Mădălina Apostol s-a retras din mediul virtual, preferând discreția. Ea postase atunci câteva imagini din Mexic.