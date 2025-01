Ieri, Cătălin Măruță și-a sărbătorit ziua de naștere. Alături a avut cele mai importante persoane din viața lui, pe soția Andra și pe copiii David și Eva, dar și pe mama lui. Doamna Măruță a avut o apariție rară, căci aproximativ cinci luni de zile au trecut de când soțul ei, tatăl lui Cătălin Măruță, a murit.

Au făcut poze împreună și s-au bucurat de un tort special. Pe Facebook, Cătălin Măruță a arătat câteva imagini, dar a și transmis un mesaj emoționant. „Astăzi este ziua mea, dar aseară m-au sărbătorit cei mai dragi oameni din viața mea – familia mea. ❤️

Am avut parte de momente simple, dar pline de căldură și bucurie, care mi-au umplut sufletul. Vreau să vă mulțumesc din inimă tuturor pentru mesajele frumoase și gândurile bune pe care mi le trimiteți! Un drum cu de toate, dar simt că sunt cu adevărat binecuvântat pentru tot ce am. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine!”, a zis el.

Andra, soția lui, i-a scris: „La mulți ani! Te iubim și te prețuim nespus!”. Și fanii au reacționat: „La mulți ani binecuvântați cu multă sănătate și bucurii sufletești alături de cei dragi sub ocrotirea lui Dumnezeu Slăvit !”, „La mulți ani si multă sănătate om minunat! Fie ca Dumnezeu să îți dăruiască ție și familiei tale minunate tot binele din lume!”.

Și Eva Măruță a avut un mesaj pentru tatăl ei: „La multi ani, tati! ❤️ Te iubim muuuuult de tot. Si atunci cand ne spui ca dulcele nu este bun pentru noi🤣”.

Cătălin Măruță și-a pierdut tatăl

În luna august a anului trecut, tatăl lui Cătălin Măruță a murit. Anunțul că judecătorul Constantin Măruță s-a stins din viață a fost făcut chiar de fiul său, Cătălin Măruță. Pe pagina sa oficială de Facebook, prezentatorul de la Pro TV a transmis un mesaj emoționant pentru părintele său.

„Am pierdut o parte din sufletul meu. Te iubesc, tată, și îți mulțumesc pentru tot ce ai fost și mereu vei rămâne în viața mea”, a scris Cătălin Măruță, care a și mărturisit cât de multe a învățat de la părintele său. „De la tine am învățat ce înseamnă să fii puternic, să lupți cu demnitate și să îți păstrezi mereu inima curată, indiferent de greutăți. Îmi vei lipsi mai mult decât pot exprima în cuvinte, dar știu că oriunde vei fi, vei avea grija de noi. Odihnește-te în pace!”, a încheiat el.

Mesajele de condoleanțe de la fani au venit imediat. Chiar și Mihai Bobonete i-a scris: „Condoleanțe”. La fel a procedat și Ovidiu Lipan Țăndărică. „Dumnezeu să îl odihnească în pace, iar vouă putere și să îl pomeniți mereu… Cătălin sunt sigură că și tatăl tău era un om mândru cu așa fiu și familia ta frumoasă…”, i-a transmis un urmăritor.

Constantin Măruță a fost judecător

În urmă cu ani de zile, Cătălin Măruță a făcut dezvăluiri despre părinții lui. S-a mândrit cu tatăl, care a fost judecător. „Mama a fost statistician, a lucrat foarte mulți ani la Spitalul Județean din Târgu Jiu, iar tatăl meu a fost judecător. De asta am și făcut eu dreptul, am fost influențat din familie, îmi plăcea când vedeam ce profesie are el și voiam să fiu și eu ca el.

A fost judecător pe cazuri penale, o latură foarte grea a meseriei lui. Amândoi sunt la pensie de foarte mult timp. Am uitat de dorința de a fi ca tata, avocat sau judecător. Am dat la Drept, dar am făcut tot ce mi-a plăcut mie. Țin minte că am avut o discuție cu el în care mi-a spus: „Dar măcar puteai să încerci la stat…” la care eu am răspuns că sunt deja student și că vreau să fac altceva”, a spus el într-un interviu pentru life.ro.

