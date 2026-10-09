Prima Doamnă, Mirabela Grădinaru, a participat la cea de-a doua seară Romanian Fashion Week. Aceasta a discutat cu designerii și a urmărit prezentările din public, într-o atmosferă care a reunit, în studiourile TVR, vedete, influenceri de modă, profesioniști din industrie, personalități din lumea artistică, jurnaliști și numeroși iubitori de modă.

Mătase fluidă, organza, catifea, pene, construcții vestimentare îndrăznețe și simboluri tradiționale reinterpretate. Romanian Fashion Week (RFW) a încheiat joi, 8 octombrie, RCW X Bucharest 2026, cu o seară dedicată integral Romanian Designers, secțiunea curatoriată de Ovidiu Buta.

Pentru participarea la eveniment, Mirabela Grădinaru a ales o ținută lejeră, dar elegantă, Prima Doamnă purtând o fustă plisată și o bluză cu mâneci fluture, ambele culoarea gri.

Studiourile TVR au fost pline de spectatori veniți să descopere colecțiile primăvară-vară 2027, în ultima seară a evenimentului desfășurat sub Înaltul Patronaj al Administrației Prezidențiale.

Cu 28 de creatori, un număr-record pentru Romanian Fashion Week, ediția din acest an a adus pe același podium generații și viziuni estetice diferite. După seara de miercuri, care a reunit New Wave și primele trei prezentări Romanian Designers, joi, 8 octombrie, scena le-a aparținut exclusiv designerilor din secțiunea curatoriată de Ovidiu Buta.

„Cred că unul dintre cele mai importante lucruri pe care le arată această ediție este libertatea cu care designerii români își construiesc astăzi colecțiile. Vedem o feminitate exprimată în forme foarte diferite, de la delicatețe și romantism la forță și asumare, dar și preocupări pentru identitate, memorie, tradiție sau relația dintre corp și vestimentație.