Combinațiile partidelor pentru Guvernul Niculescu: „Fiecare are un plan până ia primul pumn în gură”

Obținerea unei majorități e departe de a fi vizibilă. Fiecare partid încearcă să-și maximizeze șansele în negocieri: PSD să obțină locuri ministeriale pentru portofolii-cheie, pentru lideri ai partidului sau tehnocrați agreați, PNL să fie încă în siajul puterii, dar să plece din linia ministerială, în timp USR arată că e cel mai radicalizat privind Puterea. Pe scurt, partidul lui Fritz nu vrea să audă de vreo minimă colaborare cu PSD. Așadar, fiecare partid are planul său, însă situația e sintetizată de un lider PSD printr-o afirmație clasică atribuită lui Mike Tyson: „Fiecare are un plan până ia primul pumn în gură”.

Orizontul unui guvern cu puteri depline părea vizibil în primele 24 de ore de la desemnarea lui Luca Niculescu. Au venit cuvinte de apreciere de la mai toate partidele vechi din Parlament, pe lângă deja clasicele afirmații că e așteptat programul de guvernare, dar și echipa de miniștri.

Inclusiv pe canale informale i s-a transmis lui Luca Niculescu să se gândească și să vină cu o listă votabilă de miniștri, doleanță a liberalilor. În schimb, PSD a solicitat oprirea „politicilor de austeritate” ale Guvernului Bolojan, dar era și o mână întinsă la conlucrare. Apoi, atât public, dar și informal, a fost cerută o majoritate la vedere pentru sprijinul Guvernului Niculescu.

Surse din cadrul PSD susțin că partidul a venit cu pretenții maximale pentru ca la negocieri să se ajungă la un compromis favorabil și pentru ei. Pe scurt, în portofolii-cheie să fie persoane fie din rândul membrilor de partid, fie persoane de încredere, care să nu aibă idei de „revoluții” și „mari reforme”. Pe scurt, predictibilitate. Iar prin acest lucru Sorin Grindeanu să arate că: i) a pus umărul la un nou guvern; ii) PSD și-a impus din oameni și o serie de măsuri.

Din tura de discuții cu Luca Niculescu, în cazul PSD a reieșit că nu vor guvern minoritar, ci vor să-i aducă la masă pe liberali și UDMR, fără USR. Liberalii nici nu vor să mai audă de participarea cu miniștri la guvernare. „S-au văzut singuri la masă, iar când au realizat asta au răsturnat masa”, a precizat un important lider PNL, din cercul restrâns de decizie, pentru Libertatea, cu referire la PSD. De altfel, acesta s-a declarat amuzat de faptul că aripa Grindeanu din PSD joacă un ping-pong inclusiv cu președintele Nicușor Dan.

Varianta Luca Niculescu a fost inițial considerată „safe”, pentru că poate strânge voturi din toate părțile. Însă de la scopul clar de a strânge 233 de voturi, toate partidele și-au dat seama că au propriile planuri. Stau cu ochii pe sondaje, dar vor acces și la resurse, mai ales că pușculița cu bani, Programul Anghel Saligny, e blocată deja de săptămâni bune și sunt facturi vechi neachitate încă din primăvară.

Misterul Paul Stănescu

„Fiecare are un plan până ia primul pumn în gură”, a precizat un lider PSD pentru Libertatea cu referire la avalanșa de solicitări a partidelor în cazul guvernării. La mijlocul săptămânii, vicepreședintele PSD Vasile Dîncu puncta că în „PSD este o revoltă” generată de desemnarea lui Niculescu de către Nicușor Dan, fiindcă era așteptată propunerea lui Sorin Grindeanu, după cum a declarat într-un interviu pentru Libertatea.

Mai mult, vineri a apărut și informația că unul din greii PSD, acum fără funcție, dar care are multă influență, Paul Stănescu, ar cocheta cu AUR. În detaliu despre situația a scris Cotidianul. Stănescu nu a răspuns apelurilor și mesajelor Libertatea, însă surse politice apropiate de acesta au precizat că nu au idee de aceste planuri. Oltul era printre județele din sud unde PSD încă dicta jocurile, ceea ce înseamnă că o posibilă dezertare a lui Stănescu ar slăbi un fief tradițional.

PNL e sătul de guvernare

Pe de altă parte, la liberali e o cursă contracronometru de a scăpa de cartoful fierbinte al guvernării, pentru că fiecare decizie e prost receptată de populație. De asemenea, în PNL liderii se gândesc și la faptul că nivelul solicitărilor din teritoriu este foarte mare, iar la rectificare vor trebui mulți bani. În plus, teoretic mai sunt câteva luni și oricum PNL trebuia să predea hățurile guvernării celor din PSD. Pe vechea înțelegere, rotativa era în aprilie 2027.

USR: opoziție și reașezare internă

Pe de altă parte, USR este într-o radicalizare completă față de PSD. Liderii nu vor să audă de vreun sprijin al unui tehnocrat, dacă la masa puterii e și PSD. Chiar dacă persoana vine de la cel care le-a fost președinte fondator. În același timp, USR speră că dacă pică și varianta Niculescu, președintele Nicușor Dan va dizolva Parlamentul și va declanșa anticipatele.