Preluarea oficială a Șantierului Naval Mangalia de către gigantul german Rheinmetall pentru suma de 138 de milioane de euro deschide un nou capitol pentru industria maritimă din România, dar și pentru comunitatea locală grav afectată de falimentul societății și de valul masiv de disponibilizări. După o perioadă lungă de incertitudine, tranzacția adjudecată la a cincea licitație organizată de lichidatorul judiciar CITR creează premisele pentru reîntoarcerea muncitorilor pe platforma industrială și reconversia acesteia pentru comenzi militare.

Reprezentanții salariaților privesc cu optimism noua etapă și arată că infrastructura existentă permite o reluare rapidă a activității, cu condiția ca noul proprietar să demareze fără întârziere investițiile asumate.

Muncitorii disponibilizați sunt gata să revină pe șantier

Procesul de faliment a lăsat în urmă o situație socială extrem de delicată în regiune, aproape 1.000 de oameni pierzându-și locurile de muncă în ultimele luni. În prezent, doar un efectiv restrâns mai asigură serviciile minime necesare pe platforma de pe litoral.

Laurențiu Gobeajă, liderul sindicatului Liber Navalistul, a descris situația actuală a forței de muncă și disponibilitatea oamenilor de a sprijini repornirea producției de la Mangalia.

„Angajații au fost concediați, momentan mai sunt doar aproximativ 100 de angajați in santier care asigura paza si protecția . Însă o mare parte dintre foștii angajați sunt dispuși să se întoarcă la momentul in care se va relua activitatea în șantier”, Laurențiu Gobeajă, liderul sindicatului Liber Navalistul.

Etapele tranziției către producția militară și ținta anului 2030

Principala provocare tehnică și logistică pentru concernul german constă în respectarea termenelor impuse de contractul de 920 de milioane de euro finanțat prin programul european SAFE, care prevede livrarea a patru nave militare până în anul 2030. Pentru a atinge acest obiectiv, șantierul va trece printr-o etapă de reorganizare juridică și tehnologică.

Liderul de sindicat a detaliat parcursul administrativ din perioada imediat următoare și schimbările necesare pe teren.

„Următorii pași sunt: preluarea terenului șantierului naval de către Rheinmetall, a activelor, înființarea unei noi societăți comerciale și realizarea investiților necesare, inclusiv pentru transformarea șantierului civil într-unul militar”, Laurențiu Gobeajă, liderul sindicatului Liber Navalistul.

Întrebat dacă fereastra de timp de patru ani rămasă până la finalizarea programului SAFE este suficientă pentru realizarea celor patru nave de luptă destinate Armatei Române, reprezentantul sindical s-a arătat încrezător în capacitatea operațională a platformei.

„O mare parte din active sunt folosibile, la începutul acestuian, la șantier încă se făceau reparații. Deci dacă se fac investițiile promise, da, se pot face navele în patru ani", a explicat Gobeajă.