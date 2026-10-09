Aeroporturile spaniole se pregătesc de o grevă generală masivă, în luna noiembrie. Ce trebuie să știe românii care au bilete sau vacanțe programate

Spania se pregătește pentru o zi de blocaj total pe 11 noiembrie, dată la care marile sindicate din țară vor organiza o grevă generală de 24 de ore. Protestul masiv este declanșat de escaladarea crizei locuințelor și reprezintă prima acțiune sindicală comună de o asemenea amploare din ultimii aproape 15 ani. Manifestația are loc cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor anticipate stabilite pentru data de 29 noiembrie.

Ațiunea de protest va afecta direct infrastructura de transport, sectorul comercial și cel turistic, generând perturbări majore pentru rezidenți și pentru mii de călători internaționali, relatează The Sun.

Zboruri anulate și întârzieri majore: Ce companii aeriene sunt vizate

Deși programele exacte de zbor nu au fost încă definitivate, operatorii aerieni avertizează că zborurile către și dinspre Spania vor înregistra întârzieri substanțiale sau vor fi anulate. La protest vor participa masiv personalul de la sol din aeroporturi, echipajele de cabină și controlorii de trafic aerian.

Mișcarea de protest va afecta zborurile operate de companii majore care conectează Spania de restul Europei, printre care Wizz Air, Ryanair, Vueling, Iberia, British Airways, easyJet, TUI și Jet2. Pasagerii care au călătorii programate în această dată sunt sfătuiți să verifice în permanență notificările transmise de companiile aeriene înainte de a se deplasa spre aeroport.

Haos pe șosele și în transportul public din marile orașe

Efectele grevei se vor simți puternic și la sol. Rețeaua feroviară, inclusiv liniile de mare viteză, metroul urban și rețelele de autobuze vor funcționa cu un efectiv extrem de redus sau vor fi oprite temporar.

În marile metropole, precum Madrid și Barcelona, sunt anunțate marșuri de protest la care sunt așteptați zeci de mii de participanți, ceea ce va duce la blocarea mai multor artere rutiere principale. De asemenea, turiștii aflați deja în Spania trebuie să ia în calcul posibilitatea ca muzee, spații comerciale și restaurante să rămână închise pe parcursul întregii zile sau să funcționeze după un program restrâns, similar zilelor de sărbătoare națională.

Ce drepturi au pasagerii afectați: Rambursări, rebooking și asigurări de călătorie

Călătorii ale căror zboruri sunt afectate de grevă beneficiază de drepturi clare stabilite prin reglementările europene, însă trebuie să aibă în vedere anumite excepții legate de despăgubirile financiare.

O grevă generală națională este încadrată din punct de vedere juridic la categoria „circumstanțe extraordinare”. Din acest motiv, companiile aeriene nu sunt obligate să plătească compensații financiare suplimentare (despăgubirile standard pentru întârziere).

Cu toate acestea, operatorul aerian are obligația legală strictă de a oferi pasagerului două opțiuni principale: fie rambursarea integrală a biletului (inclusiv a zborului de retur dacă turul nu a mai fost efectuat), fie reorientarea gratuită către un alt zbor până la destinația finală, chiar și la o altă companie aeriană.