Un jaf de proporții a zguduit industria viticolă din Italia. O bandă de hoți a reușit să fure 30.000 de sticle de vin de calitate superioară, cu o valoare totală estimată la 5 milioane de euro, de la sediul producătorului Marchesi Antinori din localitatea Cortona, regiunea Toscana.

Cum a fost pus în aplicare jaful din Toscana

Spargerea a avut loc în noaptea de duminică, iar anchetatorii vorbesc despre cel mai mare furt de vin înregistrat vreodată pe teritoriul italian. Paguba uriașă a fost descoperită abia luni dimineață, când angajații cramei au sosit la serviciu și au observat dispariția loturilor de băutură, potrivit TGCOM24.

Atacul a fost executat cu precizie de cel puțin șapte persoane. Familia Antinori produce vin din 1385, când Giovanni di Piero Antinori a devenit membru al Breslei Vinificatorilor Florentine. Șase secole și 26 de generații mai târziu, această linie impresionantă a fost canalizată într-o cramă de ultimă generație din inima Toscanei. Aici, hoții au anihilat sistemul de alarmă al cramei și au scos din funcțiune camerele de supraveghere ale domeniului.

Ulterior, aceștia au pătruns în incintă cu două camioane și au încărcat marfa folosind chiar stivuitoarele companiei. Toate cele 30.000 de sticle sustrase aparțineau recoltei din anul 2023, fiind vorba despre sortimente de lux extrem de apreciate la nivel internațional: Solaia, Tignanello și Guado al Tasso. Prețul unei singure sticle din aceste game variază între 120 și 300 de euro.

Printre sticlele furate se numără și 10.000 de exemplare din sortimentul exclusivist Solaia. Producția anuală a acestui tip de vin este de doar 60.000 până la 70.000 de sticle, motiv pentru care prezența lor pe piața paralelă va fi foarte ușor de remarcat.

Semnal de alarmă pentru colecționari

Conducerea cramei florentine suspectează că atacul a fost dat de o rețea specializată, posibil aceeași grupare care a vizat și alte domenii viticole din Italia în ultimele luni.

CEO-ul companiei, Renzo Cotarella, a declarat că un furt de o asemenea valoare nu s-a mai petrecut niciodată în Italia și că vinurile furate ar putea fi destinate colecționarilor privați sau proprietarilor de localuri.

Reprezentanții grupului Antinori au început deja să își informeze clienții din toate colțurile lumii, avertizându-i să fie extrem de prudenți în cazul în care primesc oferte la prețuri atractive venite din afara canalelor oficiale de distribuție.

„Încă sperăm să recuperăm vinul, două camioane nu pot pur și simplu să dispară”, a declarat Cotarella pentru Financial Times. „Aceste vinuri sunt extrem de valoroase și nu văd cum ar putea fi vândute la nivel mondial fără a fi depistate”.