De ce peștele prăjit nu trebuie scos din alimentație. Mihaela Bilic vine cu o nouă perspectivă asupra acestui preparat

Mihaela Bilic, unul dintre cei mai apreciați nutriționiști, vorbește despre unul dintre cele mai apreciate alimente, îndrăgite de români. Este vorba despre peștele prăjit, hamsia și șprotul. Deși multe persoane evită alimentele prăjite de teama kilogramelor în plus, medicul vine cu o nouă perspectivă.

Specialista vorbește despre avantajele peștilor mici, despre conținutul lor de Omega-3 și despre beneficiile congelării, explicând de ce nu trebuie să căutăm permanent peștele perfect pentru a ne bucura de o masă gustoasă.

Hamsia și șprotul sunt două dintre speciile de pește mic apreciate în bucătăria românească. Pot fi pregătite rapid, au un gust caracteristic și sunt consumate frecvent întregi, după preparare.

„Pește prăjit? Da, mai ales dacă e prăjit corect! Uleiul nu intră printre fibrele cărnii, dacă e scurs bine și crocant, peștele prăjit nu are multe calorii”, explică Mihaela Bilic.

„Pește mic? Da, pentru că se află la baza lanțului trofic conține mai mult Omega 3 și nu are risc de contaminare cu mercur! Și este sălbatic garantat, nu există acvacultură pentru hamsie”, precizează medicul nutriționist.

„Pește congelat? Da, frigul este cel mai bun agent de conservare în cazul produselor rapid perisabile cum este peștele, iar congelarea are și rol de sterilizare… în cazul în care vreți să mâncați hamsia întreagă. Mâncați pește cat mai des și nu mai pierdeți timpul să căutați peștele perfect!!”, este recomandarea Mihaelei Bilic.