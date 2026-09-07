Președintele Nicușor Dan și-a însoțit, luni dimineață, fiica în prima zi a noului an școlar.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Șeful statului a ajuns în jurul orei 08:30 la Școala Gimnazială nr. 150 din București, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și de fiica lor, Aheea, care începe clasa a IV-a. Fetița mergea înaintea părinților și ținea în mâini un buchet de flori.

Nicușor Dan a fost însoțit de agenți ai Serviciului de Protecție și Pază. La scurt timp după aceea, de la ora 10:30, președintele Nicușor Dan a avut programată o vizită la Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Curcani, județul Călărași.

Ce spune Nicușor Dan despre bursele sociale și programul Masa Caldă

Președintele României, Nicușor Dan, a evidențiat, luni, beneficiile aduse de programul „Masă Caldă” în școli și a pledat pentru extinderea acestuia la nivel național.

„Eu cred că, dacă am văzut utilitatea acestui program, putem să tăiem din multe alte locuri, astfel încât să facem un program național coerent Masă Caldă”, a declarat șeful statului, aflat în vizită la Școala Gimnazială Nr. 1 Curcani, județul Călărași, cu ocazia debutului anului școlar 2026-2027.

Președintele a făcut aceste declarații în contextul unei vizite la școala din localitatea Curcani, județul Călărași, unde a discutat despre provocările din sistemul educațional, inclusiv fenomenul mamelor minore.

„Dacă vorbim de mame minore, să sădim încă de la vârste fragede faptul că a avea un parcurs școlar cât mai lung asta te ajută în viața ta adultă. Asta este un lucru. În al doilea rând, și aici e o chestiune de structură și financiară, ce găsește copilul când vine la școală”, a subliniat Nicușor Dan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE