Un hotel de patru stele din Poiana Brașov a fost scos la vânzare pentru 4,2 milioane de euro. Hotelul Miraj se află pe un teren de 6.347 de metri pătrați. Proprietatea este promovată prin Romania Sotheby's International Realty.

Hotelul Miraj are 34 de camere

Construit în 2008, Hotelul Miraj din Poiana Brașov are un regim de înălțime S+P+2E+M și o amprentă la sol de aproximativ 810 metri pătrați.

„Arhitectura urmează limbajul montan al zonei, cu piatră, lemn și tencuială rustică, integrate într-o construcție amplă, înconjurată de vegetație matură.”, se precizează pe site-ul agenției.

Hotelul dispune de 30 de camere, cu suprafețe între 17 și 19 metri pătrați, precum și de patru apartamente, fiecare cu o suprafață de peste 30 de metri pătrați.

Hotelul Miraj din Poiana Brașov Sursa foto: Romania Sotheby's International Realty Libertatea

Toate unitățile de cazare au baie proprie și sunt mobilate și echipate pentru funcționarea în regim hotelier.

Restaurant de 110 de locuri, sală de conferințe și spa

Proprietatea include și un restaurant cu o capacitate de 110 locuri, organizat în mai multe spații interconectate.

Hotelul dispune de bucătărie profesională, spații pentru depozitarea alimentelor, camere frigorifice, zonă pentru veselă și mașină de spălat vase.

La parter se află un bar și un spațiu comercial.

Printre facilitățile oferite se numără o sală de conferințe, o sală de fitness și o saună. Clădirea este dotată cu lift pentru oaspeți și sisteme de climatizare.

Sală de conferințe Hotel Miraj - Poiana Brașov Sursa foto: Romania Sotheby's International Realty Libertatea

La subsol se află spălătoria, camerele tehnice și centrala termică.

În exterior există și un foișor rustic din lemn, destinat servirii mesei și activităților în aer liber.

Terenul de peste 6.000 mp, una dintre principalele mize ale proprietății

Unul dintre cele mai importante atuuri ale hotelului este suprafața terenului.

Proprietatea are 6.347 de metri pătrați de teren, în timp ce amprenta clădirii este de aproximativ 810 metri pătrați.

Potrivit prezentării proprietății, suprafața generoasă a terenului ar putea permite, în funcție de reglementările urbanistice aplicabile, dezvoltarea unor noi facilități.

„Raportul dintre suprafața construită și dimensiunea proprietății lasă loc unei dezvoltări ulterioare, în limitele reglementărilor urbanistice aplicabile, fie prin extinderea capacității hoteliere, fie prin adăugarea unor facilități de wellness, leisure, evenimente sau a altor funcțiuni complementare.”, precizează Romania Sotheby's International Realty.

Cameră - Hotel Miraj - Poiana Brașov Sursa foto: Romania Sotheby's International Realty Libertatea

Astfel, cumpărătorul nu preia doar un hotel funcțional, ci și o proprietate cu potențial de dezvoltare.

„În contextul evoluției Poienii Brașov către o destinație montană cu o prezență tot mai puternică pe piața internațională, proprietatea oferă atât infrastructura unui hotel existent, cât și terenul necesar pentru dezvoltarea unei operațiuni hoteliere de anvergură.”, subliniază agenția.

Cât de aproape este hotelul de atracțiile din Poiana Brașov

Hotelul Miraj se află la aproximativ 1,3 kilometri de Telescaunul Lupului și Alpin Bike Center.

Centrul stațiunii Poiana Brașov este situat la aproximativ 1,6 kilometri, iar principalele pârtii și instalații de transport pe cablu se află, în funcție de punctul de acces, la aproximativ 1,5-3 kilometri.

Poiana Brașov și-a extins în ultimii ani oferta turistică dincolo de sezonul de schi. Activitățile montane de vară, ciclismul, wellness-ul, evenimentele și turismul corporate contribuie la atragerea turiștilor pe tot parcursul anului.

De asemenea, dezvoltarea Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav a îmbunătățit accesibilitatea regiunii.

Proprietatea este listată la 4.200.000 de euro, iar vânzarea este gestionată de Romania Sotheby's International Realty.