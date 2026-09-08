Cheloo și Mihai Ban au acceptat provocarea de a face echipă la Asia Express 2026. Emisiunea a avut premiera duminică, 6 septembrie, iar concurenții au fost deja supuși unor proble destul de complicate. În ediția de luni seara, 7 septembrie, Cheloo a refuzat să participe la o probă pentru imunitate, lăsându-i pe toți mască.

Cheloo a refuzat să participe la prima probă pentru imunitate de la Asia Express. Artistul a fost ferm și a spus că nu vrea să danseze, chiar dacă proba făcea parte din competiție.

„Mai am niște surprize pentru voi, pentru prima dată în Asia Express veți primi ceea ce se numește un energy kit.”, a spus Irina Fodor. „Acum am să vă povestesc despre Lazgi, este numele unui dans, dansul național al Uzbekistanului, înscris pe lista UNESCO. Unii spun că dansul imită flacăra vieții. Alții spun că imită trezirea sufletului, momentul în care omul devine conștient de propria existență. În timp, acest dans a devenit simbolul sufletului uzbec. Liber, expresiv, viu. Este momentul perfect pentru a începe cursa pentru prima imunitate de pe Drumul Mătăsii.”, a mai spus Irina Fodor, la Antena 1.

Cheloo și Mihai Ban împreuna la Asia Express 2026 Libertatea

Cheloo a avut o reacție neașteptată, iar decizia lui a luat pe toată lumea prin surprindere. „Eu nu vreau nicio imunitate. (...) Refuz din start. Un alai de zâne din zonă, să zic așa, cu un dans numit dansul scânteii.”, a spus Cheloo. „Nu vreau să fac! Unu la mână, mă respect ca bărbat și nu fac așa ceva, nici eu și nici el! (...) Nu mă identific cu așa ceva, poate fetele se identifică. Dar asta nu e o chestie pentru bărbați! Punct.”, a spus artistul.

„Nu e nimic, există și această posibilitate, să refuzați. Sigur!”, a spus Irina Fodor.