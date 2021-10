Cum a fost cerută Nicole Cherry de soție. Artista va deveni în curând mamă. „Eram în drum spre munte”

„A fost ceva extrem de simplu, cumva așteptat, mai ales fiind și însărcinată, toată lumea se aștepta că vine și momentul ăsta.

A fost într-un moment surprinzător pentru mine, chiar nu mă așteptam. A fost ceva spontan, eram în drum spre munte, am zis că o să luăm cina împreună, am zis să ne sărbătorim că mai e puțin și vine fetița, și uite că a venit și inelul.

Cumva mă așteptam că se va întâmpla la un moment dat, dar nu mă așteptam fix în momentul ăla”, a spus Nicole Cherry într-o emisiune TV, potrivit Spynews.

„Mi-am dorit acest copil”

Invitată în cadrul emisiunii „La Măruță”, de la PRO TV, artista a făcut declarații surprinzătoare despre relația ei și despre decizia de a deveni mamă.

„Eu de obicei am făcut ce m-a tăiat pe mine capul, n-am ascultat pe nimeni. Când îmi zicea cineva că de ce mă gândesc că o să rămân mereu cu Florin spuneam de ce să nu mă gândesc că o să rămân mereu cu Florin și dacă nu o să rămân, o să fiu la fel de fericită. Când am decis să fac un copil, a contat că am pe cine să mă bazez, pe Florin.

Mi-am dorit acest copil, el are 31 de ani, el e bărbatul cu care vreau să rămân, sarcina a fost programată, mi-am dorit să am un copil Săgetător.

După ne-au luat emoțiilor, nu ne e teamă, cred că suntem prea tineri ca să conștientizăm ce ne așteaptă”, a declarat Nicole Cherry la emisiunea „La Măruță”.

