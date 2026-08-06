Divorțul dintre Cabral și Andreea Ibacka, după 15 ani de căsnicie și 18 ani de relație, a adus schimbări importante în viața celor doi. Dacă Andreea Ibacka a ales să își păstreze discreția în ceea ce privește viața personală, prezentatorul TV a fost surprins în repetate rânduri în oraș.

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Cele mai recente imagini, publicate de CANCAN, îl arată pe Cabral într-un club celebru, unde și-a petrecut seara alături de prieteni și de noua sa iubită.

Prezentatorul TV a purtat un maiou alb, o șapcă și o pereche de ochelari cu lentile heliomate, iar pe parcursul serii a stat de vorbă cu mai multe persoane care au venit să îl salute. La masa la care se afla au fost comandate și shoturi, iar atmosfera a fost una specifică unei seri petrecute în club. În imaginile surprinse de fotografi, în jurul prezentatorului apar și mai multe femei, însă, ulterior, în cadru își face apariția și actuala sa iubită, alături de care Cabral și-a continuat seara.

Noua relație, tot mai vizibilă

Potrivit publicației citate, prezența noii partenere a schimbat dinamica grupului, iar cei doi au petrecut restul serii împreună.

În ultimele luni, Cabral a fost surprins de mai multe ori în compania actualei iubite, după ce presa mondenă a scris despre începutul noii sale relații, survenită după încheierea mariajului cu Andreea Ibacka.

#andreeaibacka #relatie #loft #cancan ♬ original sound - cancan.ro @cancan_ro Distracția lui Cabral de Andreea Ibacka după 15 ani de căsătorie și 18 ani de relație a însemnat schimbări profunde pentru ambii parteneri. În timp ce Andreea Ibacka a continuat să fie discretă și elegantă, Cabral și-a dat frâu liber tuturor pornirilor masculine și a devenit rapid un „party animal” asumat, cu flirturi de club și o iubită mult mai tânără. CANCAN.RO are imagini de la o noapte obișnuită pentru Cabral, cu multe domnișoare în Loft, cu shoturi. Iubi e pe fază, apare și ea! #cabral

Andreea Ibacka și-a petrecut vara alături de copii

În timp ce Cabral a fost surprins în club, Andreea Ibacka și-a petrecut o parte din vacanța de vară alături de cei doi copii ai lor.

Actrița a publicat în această perioadă imagini din concediu și a rămas discretă în ceea ce privește viața personală, fără să facă declarații despre divorț sau despre schimbările apărute după despărțire.

După separarea celor doi, atât Cabral, cât și Andreea Ibacka și-au continuat proiectele profesionale și și-au împărțit responsabilitățile legate de creșterea copiilor, alegând să nu comenteze în detaliu viața lor privată.

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